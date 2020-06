EU:n tukipaketti on tärkeä

Kansanedustaja Riikka Slunga- Poutsalo pyysi Vierailija -palstalla viestiä niiltä, joka eivät hyväksy käsillä olevaa EU:n tukipakettia (MT 8.6.).

Minä kannatan tukipakettia ja kaavailuja EU:n omien varojen muutoksesta siten, että EU voisi kerätä haittaveroja esimerkiksi muovin käytön vähentämiseksi.

Suomi on viennistä riippuvainen maa, joka tarvitsee kauppasopimuksia tuonti- ja vientimaiden kanssa. Suomi ei vain maksa EU:lle, vaan Suomi saa EU:n tukia ennen kaikkea maatalouteen ja rakennetoimiin. Nuoret voivat opiskella toisessa EU-maassa Erasmus-järjestelmän turvin. Tutkinnot ovat yhteensopivia EU:n sisällä.

Suomen painoarvo EU:n jäsenenä on kokoaan suurempi. Neuvostossa pienten jäsen­valtioiden äänimäärä on niiden kokoa ja bruttokansantuotetta suurempia. Euroopan parlamentissa Suomella on suhteellisesti enemmän edustajia kuin suurilla.

Kun Suomella on euro valuuttana, meitä ei voi keinottelija ahmaista yhtenä suupalana.

Perussuomalaiset olivat innokkaasti tukemassa Nigel Faragea hänen kampanjoidessaan brexitin puolesta täysin valheellisin tiedoin. Kannattiko perussuomalaisten iloita brexitistä? Näemmehän, missä jamassa Englanti nyt on.

Perussuomalaiset menestyvät vetoamalla meidän suomalaisten heikompaan minään, asiantuntemattomuuteen, uuden pelkoon ja epä­varmuuksiin.

Jos nyt emme saa aikaan sellaista sopimusta, että Etelä-Euroopan maat tulevat autetuiksi, seurauksena voi olla EU:n hajoaminen. Se merkitsisi kaaosta ja sekasortoa. ”Suomalaiset ensin”, ja ”Make America great again” ovat vahingollista politiikkaa. Suomi tarvitsee kansainvälisiä yhteisöjä ja sopimuksia.

Minä uskon, että perussuomalaisten puheenjohtaja puoluetovereineen suuressa valiokunnassa tietää, mikä tukipaketissa on tärkeää.

Marjatta Mäkinen

Helsinki