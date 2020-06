Varhaisperuna gurmeeta

Varhaisperuna on kevään hittituote. Sitä tulee myyntiin yhä aikaisemmin. Syitä lienevät ainakin osittain ilmaston lämpeneminen ja viljely­menetelmien kehittyminen. Mikä tahansa varhaisperunahan maistuu aina paremmalta kuin vanhansadon peruna.

Yleisin varhaisperuna oli pitkään Timo. Nopeakasvuisena ja hyvin lannoitettuna se tulee yleensä ensimmäiseksi myyntiin. Sen maku on kuitenkin vaatimaton verrattuna Siikliin. Annabellen maku muistuttaa Siikliä, ja se valmistuu sitä aikaisemmin.

Omanmakuinen Jussi lienee uusin tulokas varhais­perunoiden joukkoon. Solid-varhaisperunan tarjonta vaikuttaa vähäiseltä. Vähemmän tunnettuja laatuja lienee enemmänkin.

Perunan makuun vaikuttavat olennaisesti myös sen kasvupaikka, lannoitus, säät ja varsinkin siemenperunoiden laatu. Jokaisen viljelijän perunat ovat varmasti erimakuisia.

S- ja K-marketit myyvät pääsääntöisesti varhaisperunoita vain ruokaperunoina, joiden maku selviää vasta kun ne keitetään.

Varhaisperuna on gurmee-tuote. Siitä saa samoja maku­elämyksiä kuin hyvästä punaviinistä. Puna­viinin ostaja tietää, mistä rypäleestä viini on valmistettu ja missä rypäleet on kasvatettu.

Varhaisperunan ostajan tulisi saada samat tiedot perunasta niitä ostaessaan. Silloin kuluttajalla olisi mahdollisuus ostaa perunoita, joiden maku on hänen mielestään paras. Miksi näin ei ole?

Ralf Nordström

Tammela