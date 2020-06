Avointa ja rakentavaa keskustelua tarvitaan

Kulunut kevät on opettanut meille kaikille, että ainoa pysyvä asia maailmassa on muutos. Tämä koskee myös meitä maatalousyrittäjiä.

Me suomalaiset maataloustuottajat näemme muutokset nopeasti omassa arjessamme – ja taloudessamme. Vaikka äänemme on pieni, on tärkeää, että yhteistyökumppanimme elintarviketeollisuudessa kohtelevat meitä tasavertaisesti.

Meille allekirjoittaneille Snellmanin tuottajille yhteistyön arvot ovat rohkeus, teke­minen ja välittäminen, niin kuin perheyrityksessä pitää ollakin. Arjessa se näkyy siten, että koemme olevamme yhtä snellmanilaisia kuin muutkin Snellmanilla työskentelevät.

Lähes kaikki asiat voi ratkaista, kunhan se tehdään yhdessä, toisiimme luottaen ja avoimesti keskustellen. Kun tuottajina pääsemme aidosti vaikuttamaan ja kehittämään uutta, luodaan pohjaa suomalaisen maatalouden uudistumiselle, ja sille, että saamme tuottaa maailman parasta ruokaa myös tulevaisuudessa.

Maatilalla saa olla joskus todellinen maaseudun MacGyver. Silloin auttaa, kun saa tukea missä tahansa asiassa, ja asiat ratkotaan yhdessä. Ei yhteistyössäkään kaikki mene aina putkeen, mutta meillä on tapana sanoa asiat niin kuin ne ovat, silloin kun on aihetta.

Yhdessä ollaan silti jatkettu ja asiat selvitetty. Se onnistuu, kun luotetaan siihen, että halutaan toisillemme hyvää.

Tuottajan osa ei toki ole helppo. Tarvitaan vielä paljon tekoja suomalaisen maatalouden aseman parantamiseksi. Avoin, rakentava keskustelu ja yhdessä tekeminen ovat ratkaisu myös siihen. Tärkein yhdistävä tekijä meille kaikille maataloustuottajille on ylpeys suomalaisesta, vastuullisesti tuotetusta ruuasta.

Laatu on aina tärkeämpää kuin määrä. Se antaa työllemme merkityksen. Meillehän riittää, kun tekee parasta.

Päivi Paulasaari

naudanlihantuottaja

Ilmajoki

Jonas Huldén

sian- ja naudanlihantuottaja

Kruunupyy

Leevi Hannula

sianlihantuottaja

Ylivieska

Carolina Törmälehto

naudanlihantuottaja

Haapavesi

Tarvitaan vielä paljon tekoja suomalaisen maatalouden aseman parantamiseksi.