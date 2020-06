Suomen on opittava ajattelemaan itse

Marjatta Mäkinen puolusti yleisönosastossa (MT 18.6.) EU:n tukipakettia vedoten siihen, että vienti on meille tärkeä.

Markkinatalouteen ei kuulu keinotekoinen kilpailun tukeminen, jota EU:n tukipaketti edustaa. Jos Italian ja muiden EU-alueiden tukeminen on niin tärkeää, miksi suuret vientimaat, kuten Kiina ja Yhdysvallat, eivät sitä tee?

Kirjoittaja mainitsi, että koska meillä on euro, meitä ei voi keinottelija ahmaista yhtenä suupalana. Entä Ruotsi, Islanti, Tanska, Norja ja Sveitsi? Ne ovat pieniä maita, joilla on oma valuutta, niitä ei ole ahmaistu eikä tullakaan ahmaista yhtenä suupalana. Päinvastoin he ovat menestyneet euroaluetta paremmin omasta valuutasta huolimatta tai oikeammin sen ansiosta.

Kirjoittaja myös moittii brexitiä ja kehottaa katsomaan, missä jamassa Britannia on. Niin missä jamassa se on? Ainakin se on paremmassa jamassa kuin Etelä-Eurooppa ja euroalue keskimäärin. On erittäin populistista moittia brexitiä, koska emme oikeasti tiedä, mikä sen vaikutus loppujen lopuksi on. Tulevaisuus näyttää.

Kirjoittaja myös moitti perussuomalaisia, että ne vetoavat suomalaisten heikompaan minään, asian­tuntemattomuuteen ja epä­varmuuksiin. Kirjoittaja kuitenkin itse vetoaa epä­varmuuksiin, kuten kaaokseen ja EU:n hajoamiseen, jos tukipakettia ei tule.

Marja Wiik

Helsinki

