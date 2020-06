Viisas varautuu ajoissa

Viisas varautuu, on tuttua useimmille sodan eläneille ja osittain myös suurille ikäluokille.

Työntekijöillä on työeläkekassat, ja he maksavat työtuloksestaan varautumista tulevaisuuteensa. Miksi samaa ei ole yrittäjillä? Se toimisi hyvin ainakin pienyrittäjien kohdalla, ja koska lomauttaminen on mahdollista, niin jopa joukolle keskisuuria yrityksiä.

Tämä yrittäjäjoukko aiheuttaa hyvin suuren osan nykyisestä julkisen talouden ongelmasta. Sen vuoksi Suomi velkaantuu juuri nyt järkyttävällä tavalla. Veronmaksajat ovat velan merkittävinä takuumiehinä. Tämä on kaatamassa koko julkisen talouden. Luomme velkaa tuleville sukupolville oman ahneen pelihimomme vuoksi.

Tälle himolle on monia ilmentymiä aina arpaosaketalou­teen ja lottoon, sen perusta on ahneus ja tietämättömyys. Vain hyvä koulutus, tutkimus ja tiedon hankinta yhdistettynä kestävän elämäntavan hyväksymiseen auttavat. Tämän toiminnan osan leikkaaminen julkisessa rahankäytössä on kohtalokasta.

Yritysten rahastoa pitää kerätä ajoissa. Sopiva alku olisi kerätä yritysten liikevaihdosta ja voitoista samalla tavoin sovittavin säännöksin ja prosenttiosuuksin kuin työntekijöilläkin. Voitoksi laskettaisiin se osa tulosta, jota ei sijoiteta Suomen rajojen sisäpuolella toimiviin omiin – yrityksen omaa toimintaa parantaviin – hankkeisiin.

Nämä hankkeet arvioitaisiin erikseen hakemusten perusteella, jolloin turhat investoinnit vähenisivät ja arvioinnissa merkittävällä sijalla olisivat tulevaisuuden ja ympäristön kestävät uudet ratkaisut.

Nähtävissä on edellisestä johtuva julkisen talouden ongelma. Myydään Suomen elintärkeitä toimintoja ja omaisuutta ulkomaalaiseen omistukseen. Tämä on koko velkaantumiskierteen lohduttomin vaihe. Tällä poistetaan pohjaa tulevaisuudelta ja suomalaisuudelta.

Business-miehet pelaavat vedoten vapaaseen markkina­talouteen. Saadaanko heille selkeät kansalliset säännöt? ”Hätätilanteessa” markkinat toimivat valtioiden välillä rajat tunnistaen, kun esimerkiksi toisten tilaamia tavaroita viedään rahalla toiseen valtioon.

Raimo Timonen

Helsinki