Luopumisen tuskaa turvetuotannossa

Turvetuotannon lopettamispäätöstä on jahkailtu Pariisin ilmastokokouksesta 2015 lähtien. Maton alle piilotettu on pian Marinin hallituksen pöydällä.

Polttoturpeen käytön tyrehtyessä etsitään kuumeisesti bisnestä. Turpeen käytöstä ja haitoista ei suinkaan aiota luopua, vaan hypätään poltosta kasvuturpeeseen. Olemassaolon oikeutusta perustellaan varmuusvarastoinnilla, kotimaisuudella ja ympäristöturpeella.

Turvetuotannon haitat kulminoituvat veden laatuun, kasvihuonekaasuihin ja vesi­talouteen. Näistä puhutaan trendeittäin, ei kokonaisuutena.

Ilmastoasiat ovat nyt keskiössä. Hiilidioksidista puhuttaessa on unohdettu, että turvekauhan kouraisu muuttaa suon ilokaasun lähteeksi, joka myös on merkittävä kasvihuonekaasu. Se on 300 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi, pitkäikäinen ja merkittävä otsonikerroksen tuholainen.

Tutkijat patistelevat jättämään turvepellot ja -metsät raivaamatta ja vanhat vesitettäviksi. Pohjolan luonnontilaiset suot tunnetaan arvokkaina hiilisyöppöinä ja varsinkin hiilivarastoina.

Vähiten palstatilaa on saanut vesitalous. Kun suolta poistetaan puut, pintamaa ja paksut turvekerrokset haihdunnan, valunnan ja vierasaineiden pidätyskyky menetetään. ”Suopuhdistamo” ei enää toimi, vaan vesi valuu, turve hajoaa ja muuttuu kaasuksi. Seurauksena ovat äkkinäiset tulvahuiput ja pitkät kuivakaudet.

Turvetuotannon ristiriita EU:n vesipuite- ja tulvadirektiivin kanssa on sovittamaton.

Turvetonnin todellinen hinta ylittää kilpailijansa selvästi, jos mukaan otetaan elinkaaren kaikki suorat ja välilliset haitat, suon aineettomista arvoista puhumattakaan. Hiilineutraalisuuteen pyrittäessä jopa kivihiili on turvetta parempi siirtymäkauden osaratkaisu.

Turvealan työllistämien 1 800 ihmisen epävarmuus on lopetettava, kerrottava heille tarkka lopettamisvuosi ja suunnattava tukiaiset sopeuttamistoimiin.

Yritysten alasajo on aina tuskallista. Metsäteollisuus on osoittanut, että lopettamis­päätös pakottaa uusiin innovaatioihin, jotka voivat jalostua kilpailueduiksi. Siellä jopa toivotaan tiukempia EU -rajoituksia, koska kilpailijoilla on sama polku taivallettavana.

Tarvitaan viisaita päätöksiä, uusia innovaatioita ja uusiutuvaa energiaa.

Anssi Eloranta

FL, emerituskalabiologi

Jyväskylä