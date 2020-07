Omaisuuden suoja on murenemassa

Uudellamaalla ollaan tekemässä uutta maakuntakaavaa (MT 24.6.), joka sinällään on aivan normaalia ympäri Suomea. Mikä tekee tästä kaavasta poikkeuksellisen, on uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen yksityisten maille maakunta­kaavan päätöksellä ja vieläpä paljolti korvauksetta.

Esimerkkeinä oli kaksi yksi­tyismetsiä koskevaa tapausta, joissa toisessa oli noin 50 hehtaaria talousmetsää ja toisessa yli sata hehtaaria. Valtaosa talousmetsästä esitetään suojelu­alueeksi. Tällaista ei ole ennen tapahtunut.

Maakuntakaavassa määriteltyjen suojelualueiden vaikutuksista on vaikea saada korvauksia. Tähän asti suojelut on tehty yhteistyössä maanomistajan kanssa, ja niistä on maksettu korvaus. Valtio eli me kaikki olemme ostaneet nämä maat säästettäväksi tuleville sukupolville jonkin erityispiirteen takia.

Maakuntakaavaa pidetään usein sellaisena, ettei niitä päätöksiä paljon maakunnassa seurailla. Näiden päätösten pohjalta tehdään kaikki maankäytön linjaukset niin kunnissa kuin yksityistenkin mailla. Joten maakuntakaava on hyvin vahva yleissuunnitelma.

Mikäli tällainen toiminta saadaan Uudellamaalla läpi, niin varmasti sitä tullaan viemään läpi Suomen. Tämä tarkoittaa varsin suuria muutoksia omistusoikeuteen, joka on tähän asti olut kohtuullisen vahva ja itsestään selvä asia.

Poliittisten päättäjien kannat muutosten käsittelyssä olivat huolestuttavia. Muutosehdotukset kaatuivat pääsääntöisesti vasemmiston, vihreiden ja osan kokoomuslaisten äänestäessä muutosehdotuksia vastaan.

Vähän ymmärrän vasemmiston ja vihreiden kantoja, sillä maanomistus on ollut heille aina toisarvoinen asia. Kokoomuslaisten kannasta olen aivan ymmälläni, kun heille on ollut omaisuuden suoja ja maanomistus aina tärkeitä. Mikäli Uudenmaan maakuntakaava­ehdotus vahvistetaan tällaisenaan ja kokoomus sellaisen siunaa, aletaanko koko yhteiskunta­järjestelmää muuttaa meille suomalaisille vieraaseen suuntaan?

Kohtuullisissa määrin luonnonsuojelu on perusteltua, mutta tällaisella tavalla toteutettuna sitä ei voi hyväksyä. On myös varsin huolestuttavaa, kun valmistelevat virkamiehet alkavat tarkoituksellisesti murtaa perustuslaissa määriteltyä omaisuuden suojaan.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki