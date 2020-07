Koillismaalla päin on ilmaan­tunut metsätuholaisia liian tiheisiin hoitamattomiin metsiin. Asia on erittäin vakava ja pelottava. Metsien jättäminen hoitamatta on kohtalokasta ja voi aiheuttaa metsille pahojakin tuholais­vahinkoja. Aikaisemmin meillä oli selvää lainsäädäntöä, että metsiä täytyy hoitaa ammattilaisten ohjauksessa. Nyt niiden kanssa voi menetellä miten hyvänsä tai olla menettelemättä mitenkään.

Metsiemme hyvinvointi on toimeentulomme kannalta kohtalon kysymyksiä. Jos tuholaisvauriot lisääntyvät, kuten nyt näyttää, saavat suojeluhulluuden riivaamat ilmeisesti riittävästi lahopuuta.

Kun terveen metsän puutuotto jää saamatta, eipähän tarvitse ryhtyä hakemaan uudelle puuteollisuudelle lupia, kun se tuntuu muutenkin olevan mahdotonta.

Vuosien mittaan hioutunut, ammattitaitoinen ja terve metsätaloutemme on pahasti uhanalainen. Se pitäisi merkitä uhanalaisten lajien joukkoon kiireesti ja alkaa suojella sitä tosissaan.

Matti Nikkilä

Liminka