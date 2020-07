Italia on maa, jossa voidaan sääolosuhteiden vuoksi viljellä tuottavammin kuin Pohjois-­Euroopassa, kaksi jopa kolmekin satoa.

Asumiskustannukset ovat myös alhaisemmat. Turismin suhteellinen tuotto on Pohjoismaita korkeampi. Silti EU on ohjaamassa verorahojamme vastikkeettomasti sinne. Ei ole ihme, että kansanedustajat ovat huolissaan. On sanottu, että Saksan ja Ranskan pankit ovat lainoittaneet Italiaa löysästi ja nyt saadaan EU:sta maksaja.

Hallituspuolue keskustan kansanedustajan, eduskunnan suuren valiokunnan jäsenen Jouni Ovaskan mielestä Suomen täytyy olla valmis kaatamaan esitetty Euroopan 750 miljardin euron elpymisväline, jos sitä edistetään nykymuodossaan (US 10.7.). Hallitus on viemässä Suomea historialliseen tappioon ja häviämässä 9 miljardia veronmaksajien rahaa, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio varoittaa (SU 10.7.).

Euroero-puheet yltyvät, kun kansalaiset kokevat unionin politiikan epäoikeudenmukaiseksi. Saksan ja Ranskan ylivalta ei ota huomioon pieniä maita. Syynä saattaa olla edustajien kokemattomuus vaatia huomioon ottamista.

Esko Järvenpää

Jämsä