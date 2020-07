Keskustan pitäisi astua nyt ylpeästi viljelijän asialle

Mikä on kannattava tila? Onko se suuri vai pieni? Mikä aiheuttaa sen, että kolme tilaa lopettaa joka ikinen päivä ja vähintään yksi tila per viikko menee konkurssiin? Tällaisia olen kovasti miettinyt viime aikoina. Eniten minua silti huolestuttaa se, miettiikö näitä asioita oikein tosissaan ne joilla valta on. Millä saada nuoret sitoutumaan ja jatkamaan viljelyä?

Luopumistukijärjestelmän purkaminen kokonaan ilman korvaavaa järjestelmää oli suuri virhe. Virhe jonka vaikutuksia ei varmaankaan ole edes mietitty loppuun saakka. Matalan kannattavuuden ja korkeiden pääomatarpeiden bisnes kun vaatii paljon vuosia ennen kuin edes tilakauppa on kuitattu.

Toivoisin, että LPT-järjestelmän purun vaikutukset tutkittaisiin. Tilojen ratkaisu taitaa niissä tapauksissa joissa päädytään tilanpitoa jatkamaan olla Mty tai Oy. Aivan toimivia ratkaisuja nekin. Sitä en käsitä että miksi Oy:n nuori viljelijä voi saada nuoren viljelijän peltotuen korotuksen mutta Mty:n nuori viljelijä sitä ei saa.

Olen tullut ajatuksissani siihen tulokseen, että tiloja tulee olemaan vuonna 2030 vähemmän kuin nyt. Trendi on vääjäämätön osa kustannusjahtia. Lakipiste koittaa, kun suuruuden ekonomia ei enää toimikaan. Kun katto tulee jossain vaiheessa vastaan, tilan lähtökohdat vaikuttavat kaikkein eniten.

Keskusta voisi kyllä ottaa enemmän roolia ja antaa selkänojaa viljelijälle, ei se ainakaan puolueen kannatusta heikentäisi. Oltaisiin ylpeästi viljelijän asialla, siinä ei ole mitään hävettävää!

Jaakko Järvenpää

Karijoki