Erilaisuus on rikkautta

Kyllä kelpaa olla ylpeä Suomesta. Otimme vastaan 24 alaikäistä lasta pakolaisleiriltä Kreikasta ja kannamme näin omaa osaamme kansainvälisestä vastuusta ja solidaarisuudesta.

Tietenkin lähes jokainen meistä olisi varmaan toivonut että määrä olisi ollut huomattavasti suurempi, mutta jostain pitää aloittaa. Toivotaan, että yhä useampi lapsi ja aikuinen saa turvapaikan Suomesta ja pääsee inhimillisiin oloihin sekä uuteen elämään käsiksi.

Näyttää, että näin olisi tapahtumassa. Uskon että tällaisilla teoilla maamme osoittaa aitoa välittämistä heikoimmista. Annetaan hyvän kiertää.

On ollut suuri ilo seurata kuinka maamme on alkanut kansainvälistyä ja uusia kulttuureja virrata maahan. Eletään ja edetään yhdessä rinnakkain sovussa, muistetaan että erilaisuus on rikkautta, aletaan toimia monikulttuurisen Suomen puolesta vaan ei ketään vastaan.

Jorma Talikka

evakon poika

Janakkala