Luontoa rasittavan elämäntavan loputtava

Onko nyt ihmisen aika miettiä olemassaolonsa tarkoitusta tosissaan. Ihminen kun on ottamassa yhä enemmän valtaa maapallolla, on tehnyt sitä jo pitkään. Ihmisen on aika miettiä omaa asemaansa, omaa vaikutustaan maapallomme tilan muuttuessa yhä epäedullisemmaksi. Silmämme ovat osin jo auenneet, mutta siihen tarvittiin meitä hitaasti tappava virus, jonka tulon me aivan varmasti tiesimme.

Olemme puhuneet uudesta ajasta ja sen tulemisesta, mutta varsin hitaasti miellämme mitä se on. ihmiskunnan on herättävä, vaihtoehtoa ei ole. Meidän on nöyrryttävä luonnon edessä, se on ilmoittanut meille pahan olonsa säiden ääriilmiöiden muodossa. Tiedämme varsin hyvin mitä meidän tulisi tehdä, siihen on vain ryhdyttävä. Liiallisen lisääntymisemme on loputtava, niinkuin myös liikkumisemme ympäri maapalloa. Luontoa rasittavan elämäntapamme on loputtava kokonaan.

Ahneutemme ja keinotekoisen elämämme loppu on käsillä, vaihtoehtoja ei ole. Heräämisen aika on nyt!

Birgitta Wulf

Kerava