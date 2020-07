Onko EU Rooman valtakunnan tiellä?

Koronan varjolla EU:ssa ollaan tekemässä jättiläismäistä rahoituspakettia. EU on nyt kriisissä. Tässä kriisipaketissa rikotaan EU:n alkuperäisiä sääntöjä, joiden mukaan jokainen valtio vastaa omasta taloudestaan.

EU:ta on kehuttu rauhan takaajana. Kuitenkin EU on ollut tärkeässä asemassa Jugoslavian hajoitussodassa, joka jätti vakavat ongelmat. EU on ollut myös Gaddafin kaatamisessa mukana. Tämä on kärjistänyt pakolais­ongelmaa Euroopassa. EU on tuhonnut myös suomalaisen maaseutuyhteisön.

EU:n alkuperäissopimuksessa sanotaan, että tämä sopimus on päättymätön eli ikuinen. Hitlerin tuhatvuotinen valtakunta kesti 12 vuotta.

Historiassa, neoliittisestä ajasta tähän päivään asti tunnetaan 15 000 sotaa. Valtioliittoja on ollut ja hävinnyt. Supervalta Babylon on hävinnyt. Paljon myöhemmin Rooman valtakunta oli alaltaan suunnilleen EU-alueen kokoinen ja EU:n paikalla. Rooman valtakunta hajosi sisältä päin jakautuen ensin Itä- ja Länsi-Roomaan. Nyt EU on jakautunut etelä- ja pohjois­osiin. Rooman valtakunnassa oli sata miljoonaa asukasta. EU:n alueella on nyt noin viisisataa miljoonaa asukasta.

Rooman valtakunta tuhoutui ilman ulkoista uhkaa. Onko EU nyt samalla tiellä?

Kauno Pietilä

Kalanti