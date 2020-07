Ruoka- turvaa pitää kehittää

Emeritusprofessori Veli Pohjonen kirjoitti (mm. SK 20.7.) viisaita otsikolla ”Ruokaturvaa ja energiaturvaa kannattaa kehittää”.

Nyt opintonsa päättäneet korkeasti koulutetut kirjanoppineet liputtavat saamansa uudenlaisen opetuksen mukaisesti, tietotekniikan ja digitalisaation kaikkitietävän opin puolesta.

Emeritusprofessorin kirjoittamia oppeja ei ole varaa hukuttaa uudessa tietoyhteiskunnassakaan. Eikä varsinkaan ylilyövässä myrkynvihreässä aallokossa.

Kaiken elämän jatkumiseksi on pidettävä visusti mielessä, että ”luonto on Luojan ikiliikkuja, ihmisillä on oikeus sitä hyödyntää, mutta ei tuhota”.

Esko Eela

Säkylä