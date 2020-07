Viihde on kansantalouden hukattu voima

Suomen talous ei nouse, ennen kuin päättäjät ymmärtävät arvottaa kilpailijamaiden tavoin luovan ja aineettoman talouden.

Budjetti on yhteiskunnan toimivuuden takaava panostus, jonka tuotot on osattava hakea vaikuttamistalouden näkökulmasta. Kotimaisiin yrityksiin sijoitetun pääoman tuotto luo hyvinvointivaltion.

Pelkästään budjetista riitely jättää monin verroin suuremman bruttokansantuotteen ajopuuksi.

Nykyinen asetelma on vitsi, sillä rahoitusta tai tukea ei saa paras yritys, vaan se, joka osaa tehdä parhaiten hakemukset. Viihteen suhteellinen työttömyys on ennätystasoa! Se, jos mikä, on typerä meno. Mitä parempi on työn kotimaisuusaste ja yritysten kannattavuus, sitä enemmän valtiolle syntyy tuloja.

Esimerkiksi luontoa kuormittamaton viihdeteollisuus on miljardibisnes vailla toimintaedellytyksiä. Sen valta on lahjoitettu ulkomaisille yrityksille, koska artistibrändin ja hitin substanssit ovat muka vaikeita hahmottaa.

Musiikin tuotantoon ja omistamiseen sijoitetulla eurolla on huipputuotto. Jo yksi hitti voi synnyttää artistille miljoonayleisön eri puolille Suomea.

Seinäjoella voi nyt laskea, mitä tapahtuu, jos viihde iskee hanurit penkkiin. Tango ei tuota eikä Provinssi pumppaa rahaa. Oli kyseessä suurkaupunki tai kyläpahanen, niin viihde kokoaa niihin kulutusjuhlat. Kotimarkkinakehitys on yhteiskunnallisesti vientiäkin arvokkaampaa.

Nokia johti päiväunesta painajaiseen, sillä uuden talouden kehitys laskettiin sen varaan. Sen romahdettua valtio ei ole tehnyt yhtään plusmerkkistä budjettia.

Kotimaisen työn tulos sekä siitä kertyvä omaisuus ja osaaminen pitää osata saattaa Suomen varallisuudeksi. Musiikki vuotaa yli 90 prosenttia tuloistaan ulkomaille vain siksi, että edes superhittiä vastaan ei saa lainaa.

Viihteen kysyntä on suurempaa kuin koskaan. Sitä vastaa väestömme satojen miljardien vapaa ostovoima.

Artistien suosiota generoiva äänilevybisnes on silti romahtanut, koska ulkomaisten yhtiöiden missio ei ole turvata pienen kielialueen erillistarpeita. Maa ilman omaehtoista musiikin tuotantoa on talouden ja kulttuurien siirtomaa. Hallituksen ja viranomaisten kuuluu turvata tässäkin yhteydessä kotimaan etu!

Erkki Puumalainen

Poptori Oy