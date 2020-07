Lammastaloudessa näkyy myönteistäkin

MT:n uutinen maalasi varsin synkän kuvan ammattimaisen lammastalouden tulevaisuudesta Suomessa; yli puolet yli 100 uuhen tiloista lopettaisi vuonna 2027 (MT 20.7.).

Vaikka tutkimuksen aineistossa olikin ristiriitaisuuksia ja lehden otsikko ehkä tilanteen ylitulkintaa, on perussanoma tällä hetkellä selvä: lammastilojen taloustilanne on heikko.

100–200 uuhen tila on sekin muiden kotieläintilojen joukossa pienehkö, jolloin riittävän toimeentulon saaminen vaatii käytännössä lampaan monipuolisuuden tarkkaa hyödyntämistä: villan huolellista lajittelua, ympäristönhoitoa laiduntamalla ja suoramyyntiä. Pelkän ”perusmaatalouden” pyörittäminen ei useimmiten riitä.

Lampurikentässä vaihtuvuus on perinteisesti ollut suurta. Aloituskynnys on alhainen, lampaat lisääntyvät nopeasti ja mahdollisia vanhoja rakennuksia voi usein hyödyntää eläinsuojana lampaille.

Toisinpäin tämä tarkoittaa myös mahdollisuutta lopettaa kannattamaton tuotanto hyvinkin nopeasti. Muutaman viime vuoden alhaiset teurashinnat ja epävarmuus tulevasta ohjelmakaudesta ovat horjuttaneet monen uskoa lammastalouteen.

Aivan viime aikoina on tämän matalapaineen vastapainona ollut myös myönteistä kehitystä.

Kaksi uutta tuottajaorganisaatiota antavat lampureille viimeinkin mahdollisuuden yhdessä suunnitella tuotantoa markkinoiden tarpeiden mukaan. Kotimaisen villan kysyntä on kovassa kasvussa, jolloin takavuosina lähes jätteeksi tuomitusta villastakin olisi jälleen mahdollista saada tuloa.

Myös maatalouspolitiikalla on luotu edellytyksiä toimiville teurasmarkkinoille. Tuotantosidonnainen teuraskaritsan laatupalkkio on oikeasti parantanut teuraiden laatua. Uuhipalkkion maksaminen tuotantopäivien perusteella on mahdollistaa myös poistouuhien lihalle toimivat markkinat; aikaisempi tilallapitoaika ruuhkautti teurastamot kerran vuodessa.

Tällä hetkellä lampurikentän tunnelmat ovat siis hyvin kaksijakoiset. Viime vuosien kokemukset ovat laittaneet monen harkitsemaan tuotannon lopettamista.

Toisaalta alan sisäinen kehitystyö on avannut mahdollisuuksia saada tuottajahintaa ylöspäin. Lisääntyvä ja tuottajaorganisaation avulla koordinoitu tarjonta auttaa markkina-asemien saamisessa. Myös lisääntynyt villakiinnostus luo mahdollisuuksia.

Tulevan ohjelmakauden tukipolitiikka on avainasemassa alan kehittämiselle. Nykyisenkaltainen rakenne luo mahdollisuuksia markkinoiden kehittymiselle, jolloin ala voi sisäisellä kehitystyöllä parantaa kannattavuuttaan.

Petri Leinonen

Suomen lammasyhdistyksen puheenjohtaja

Kotimaisen villan kysyntä on kovassa kasvussa.