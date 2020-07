Ruotsin koronamalli sittenkin paras?

Meillä on kaiken aikaa toitotettu mediassa Ylen johdolla, miten kamalasti Ruotsi on hoitanut koronakriisiään. Media on mässäillyt Ruotsin kuolin­luvuilla. Muusta ei sitten olekaan kerrottu.

John Hopkins -yliopiston tuoreen tilaston suhdeluvut (kuolleita per miljoona asukasta) kertovat, että kärjessä on Belgia (970), sitten Britannia (640), Espanja (600), Italia (570), sitten vasta Ruotsi (540) ja Ranska (460).

Oleellista on se, että muualla paitsi Ruotsissa toteutettiin ankarat rajoitukset. Belgiassa suljettiin maaliskuun puoliväissä koulut, kaupat ja ravintolat.

Koronaan oli kuollut 26.6. mennessä Belgiassa 9 732 henkilöä, Ruotsissa 5 280. Maiden väestöt ovat yhtä suuret. Suomi sulki koulut ja ravintolat ynnä muut sekä velvoitti ainoana maana yli 70-vuotiaat kotikaranteeniin.

Saksalaiset huippututkijat varoittivat hallitustaan siitä, että tarpeettomat rajoitukset johtavat tähtitieteellisiin taloudellisiin menetyksiin. Nyt EU ottaa koronalainaa 750 miljardia euroa! Suomi ottaa ensi alkuun 20 miljardia jälkien paikkaamiseen.

Ruotsi on pitänyt yhteiskunnan toiminnot mahdollisimman normaaleina. Siellä ei synnytetty koranapelon ilmapiiriä. Siellä ei suljettu kouluja, kauppoja tai ravintoloita, vain lukioissa siirryttiin etäopetukseen.

Meillä koulujen sulkeminen johti alempien luokkien osalta epäopetukseen ja oppilaat menettivät neljäsosan kouluvuodestaan. Miten oppimisvaje kurotaan umpeen?

Ruotsissa perusterveydenhuoltoa ei supistettu. Meillä Kela määräsi 10.3., että vaativat fysioterapeuttiset hoidot cp-vammaisille, liikuntavammaisille ja neurologisille potilaille on lopetettava heti ja siirryttävä etähoitoihin!

THL:n skenaariossa ennustettiin sairaaloihin jopa 6 600:aa potilasta kerralla. Siksi sairaanhoitopiirit ovat toimineet vain 40–70 prosentin teholla. Kymmeniä tuhansia hoitoja on lykätty ja peruttu. Miten hoitovaje korjataan?

Yli kolmen kuukauden kotikaranteeni ja koronan pelko on heikentänyt merkittävästi yli 70-vuotiaiden peruskuntoa. Immunologian professori Sirpa Jalkasen mukaan ”Stressitilassa elimistön puolustusmekanismit eivät enää reagoi normaalisti. Pitkittyneen stressin aiheuttama tautikirjo on valtava.” (Yle 12.4.)

Koronasta ei tiedetä, mutta kausiflunssa tulee varmasti ja sairastuttaa kymmeniä tuhansia. Se aiheuttaa peruskunnoltaan heikennetyssä 70+-väestössä enemmän ennenaikaisia kuolemia kuin korona.

Ruvetaanko taas uutisoimaan joka päivä tartuntojen määriä ja kuolemia? Kausiflunssaan 2017–2018 kuoli maailmalla 1,5 miljoonaa ihmistä. Asia ei ylittänyt uutiskynnystä. Koronaan on kuollut 640 000.

Kannattaisiko sittenkin ottaa oppia Ruotsin tavasta hoitaa yhteiskuntaa?

Seppo Lohtaja

kouluvaari

Uusikaupunki

Kymmeniä tuhansia hoitoja on lykätty ja peruttu. Miten tämä hoitovaje korjataan?