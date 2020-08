Sopimuspalokuntien toiminta turvattava

Suomalainen pelastuslaitosjärjestelmä on monin tavoin yksi maailman toimivimmista. Hälytyksiin vastataan nopeasti, pelastajat ovat osaavia ja motivoituneita, ja koko maa on kattavan paloasemaverkoston piirissä.

Suomalainen järjestelmä nojaa vahvoihin pelastuslaitoksiin, joita täydentävät sopimuspalokunnat. Sopimuspalokunnat ovatkin olennainen osa nykyjärjestelmää, jota ei saa missään nimessä rapauttaa.

Sopimuspalokuntien toiminta on perustunut varallaolojärjestelmään, joka on useissa oikeusistuimissa kuitenkin todettu työoikeudellisesti kestämättömäksi. Tämä on johtanut monin paikoin epävarmuuteen ja huoleen siitä, mikä on sopimuspalokuntien kohtalo ja tulevaisuus. Pahimmillaan koko maan kattavan hyväksi ja toimivaksi todetun järjestelmämme pohja heikkenee

Pelastuslaitoksilla on päätäntävalta neuvotella sopimuspalokuntien kanssa. Yksi ratkaisuvaihtoehto voi olla siirtyminen varallaolijoiden valmiusajasta löyhempiin aikarajoihin. Tämän ratkaisun oikeudellisesta kestävyydestä ei ole kuitenkaan vielä varmuutta.

Voisi olla myös järkevää pohtia muutamia erilaisia vaihtoehtoja, joista eri alueet voisivat valita heille parhaiten soveltuvat mallit. Tässä haarukoinnissa sisäministeriö voisi ottaa osapuolia tukevan roolin.

Vuorovaikutus ja aito neuvottelu pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien kesken on avainasemassa. Viimekädessä on kuitenkin sisäministeriön vastuulla huolehtia koko maan kattavasta paloasemaverkosta.

Näin on linjattu myös hallitusohjelmaan. Siinä työssä sopimuspalokunnilla on erittäin merkittävä asema, jota ei saa murentaa.

Joonas Könttä

kansanedustaja (kesk.)

Jyväskylä

Viimekädessä koko maan kattava paloasemaverkosto on sisäministeriön vastuulla.

Kanta leviää ja lisääntyy huimaa vauhtia.