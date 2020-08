Puusta on tehty saastuttaja

Aina on sanottu Suomen elävän metsistä. Puuteollisuus on ollut yksi suurimpia työllistäjiä ja kehittäjiä. Sahojen sekä sellu- ja paperitehtaiden myötä on rakennettu niin rautateitä kuin kanavia ja tiestöä.

Viime vuosien aikana näyttää suunta muuttuneen. Puusta, sen poltosta ja turpeen poltosta on tehty suuria saastuttajia sekä vahingollisia pienhiukkasia levittäviä ongelma-aineita. On erikoista, ettei ongelmaksi mainita paperi- tai sellutehtaita vaan nimenomaan puun, hakkeen ja turpeen energiakäyttö.

Olisiko niin, että kyseessä on vain vihervasemmiston keino autioittaa maaseutua viemällä jälleen kaksi elinkeinoalaa syrjäseuduilta. Nuo alathan ovat merkittäviä työllistäjiä kaukana pohjan perukoilla.

Puun ja turpeen palojätteet ovat luonnon omaa lannoitetta, jonka luonto käyttää hyväkseen, kuten on tehnyt vuosimiljoonia. Toisin on niin ekologiseksi mainostetun ydinvoiman päästöjen ja jätteiden kohdalla. Myös kaasu- ja öljyjätteet ovat luonnolle vaikeita siivottavia.

Todellinen ongelma lienee, etteivät hake- ja turvealat pienessä Suomessa tarvitse eurooppalaisia suursijoittajia ja heidän osakemiljardejaan. Niinpä nuo alat ovat haitaksi isolle rahalle, ne voidaan ajaa alas vihreällä energiapolitiikalla sekä ohjata ihmiset ja kunnat/kaupungit ”puhtaampien” energia ja lämmitysmuotojen pariin. Luonnollisesti korjaamalla muhkea veropotti samalla.

Jokaisesta tähän vihreään kuplaan hairahtuvasta kiittävät niin Suomen sähköverkon ulko­maiset omistajat kuin sähkön myyjät. He kun keräävät voitot jokaisesta myydystä ja siirretyistä kilowateista.

Onko käynyt niin, että vihreydestä on tullut ahneuden peitto jonka suojassa on hyvä rahastaa.

Arvo Latomaa

Raahe