Biokaasulla energiarahat ja työpaikat Suomeen

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan EU:n elvytysrahaa voitaisiin käyttää biokaasuinvestointeihin, ja kansallista budjettirahaa esitetään ravinnekierrätykseen biokaasutuotannolle. Tämä on hyvä ja tärkeä uutinen Suomen energiamarkkinoille.

Biokaasu on päästötön energianlähde. Se valmistetaan esimerkiksi eläinten lannasta tai biojätteistä. Kaasua voidaan valmistaa myös peltobio­massasta.

Kotimaisen biokaasun lisäämisellä voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta.

Suomessa tuotetaan nykyään yksi TWh biokaasua vuodessa ja suunnitelmissa on sen lisääminen 4–7 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. Kaasusta teollisuus käyttää noin 90 prosenttia ja liikenne 10 prosenttia. Kaasuautokanta on Suomessa tällä hetkellä noin 13 000. Hallituksen tavoite on kasvattaa biokaasu­autokanta noin 50 000 autoon vuoteen 2030 mennessä.

Hyvin lisääntynyt biokaasun käyttö voi kuitenkin tyrehtyä verotukseen. Jakeluvelvoite on tuomassa bio­kaasulle maakaasuveron. Tämä voitaisiin välttää hakemalla Ruotsin tapaan EU:n komissiolta 10 vuoden jatkoaika biokaasun verottomuuteen.

Peltobiomassaa pitäisi saada laajemmin biokaasu­käyttöön, nyt sen käyttöä rajoitetaan EU-direktiivillä. Tähän on saatava muutos. Peltojen vihermassa toimii hyvin kaasun lähteenä. Mädättämällä biokaasureaktorissa peltobiomassaa, saadaan kolmen hehtaarin alalta maa­tilan vuoden lämmitys, sähkönkulutus ja autolle polttoaine 30 000 kilometrin ajoon.

Hyödyntämättömiä nurmia on Suomessa satoja tuhansia hehtaareja. Niiden energia­potentiaali on jopa yli 10 TWh. Tällä voitaisiin vähentää maakaasun käyttöä jo merkittävästi.

Ravinteiden kierrätystuki ja investointituet ovat myös jostain syystä täysimääräisesti hyödyntämättä. Rahat seisovat ministeriöissä, ne on saatava käyttöön pikaisesti.

Investointituet eivät myöskään saa estää biokaasun myyntiä maatiloilta. Alueellisille biokaasureaktoreille maanviljelijät voisivat tuoda ylijäävän peltobiomassan, lannan sekä biojätteen ja saada tuloja siitä.

Biokaasun tuotannon ja kulutuksen lisääminen loisi työpaikkoja maaseudulle ja parantaisi maataloustuotannon kannattavuutta sekä lisäisi maaseudun elinvoimaisuutta.

Alueelliset biokaasu­investoinnit myös edistäisivät Hiilineutraali Suomi 2035- tavoitteita.

Nopeimmin liikenteen päästöjä saataisiin pienen­nettyä muuttamalla bensa- autoja kaasukäyttöisiksi. Tähän on saatavissa myös valtiontukea.

Nyt on aika panostaa täysillä biokaasuun.

Jari Karhu

Lappeenranta

Kolmelta peltohehtaarilta saadaan maatilan vuoden lämmitys, sähköt ja autolle polttoaine 30 000 kilometrin ajoon.