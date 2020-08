”Vanhat puolueet” kuntoutukseen, niitä tarvitaan

Vanhat puolueet pitävät suoma­laista yhteiskuntaa koossa. Näihin vastuunkantajiin luen keskustan, kokoomuksen ja SDP:n. Ne kaikki ovat juuri nyt kuntoutuksen tarpeessa.

Keskusta, kokoomus ja SDP ovat rakentaneet Suomea kokonaisuutena ja ovat onnistuneet vähintäänkin tyydyttävästi. Poliitikkoja ja äänestäjiä hämmentää juuri nyt raju muutos. Muutos, jossa politiikan teko siirtyy demokraattisesta eduskunnasta viestintätoimistoille ja sieltä mediakenttään uusin iskusanoin.

Median estoton mukanaolo viestinnässä vahvistaa populismia ja vain hyvien yksittäisten tavoitteiden ajajia. Vanhoillakin puolueilla on suuri kiusaus lähteä tähän vastuuttomaan kansan kosiskeluun mukaan.

Vastuunkantajapuolueetkin yrittävät esittää julkisuuteen parempaa, mitä ne todella ovat. Puolue sanaa vältellään ja puhutaan kansanliikkeestä.

Kaikki puolueaktiivit tietävät, ettei ole mitään eläviä kansanliikkeitä. Puolue­organisaatiot ovat henki­toreissa. Voi kysyä, pystyvätkö paikallisyhdistykset kunnolla hoitamaan ensi kevään kunnallisvaalien ehdokas­hankinnan ja vaalityön. Poliittinen järjestötyö ei kiinnosta.

Vanhoista puolueista keskusta lienee nyt suurimmissa vaikeuksissa. Tuntuu, että keskustan asiat ja ongelmat ovat aina meidän kaikkien asioita. Se on keskustan vahvuus. Vaikka keskustalle kaikilla tasoilla poliittinen valta lienee tärkein, on se tärkeä kompromissivoima yhteiskunnassa.

Kokoomuksella on yhteiskuntapolitiikassa keskeinen rooli. Se on keskustan tapaan yleispuolue, jossa kohtaavat palkansaajat, yrittäjät ja maanviljelijät. Kokoomuksen poliittinen linja on pilari, mihin muut puolueet itseään vertaavat. Kokoomus korostaa valtion­talouden vastuullista hoitoa. Vahva talous on kaiken perusta.

SDP on leimallisesti työväenpuolue. Se nojaa vahvasti ammattiyhdistysliikkeeseen ja saa sieltä voimaa. SDP:n politiikassa ovat julkiset palvelut ja niiden kehittäminen keskiössä. Se saa politiikkaansa terävyyttä vastakkainasettelusta. Yksityinen yritystoiminta ja työnantajajärjestöt ovat usein vastapuolena.

Verovarojen käytössä pitää olla ennustettavuutta ja osaamista.

Vaikka keskustan, kokoomuksen ja SDP:n toiminnassa ja päättäjissä on paljon kritiikin aiheita, uskon niiden pystyvän parhaiten ratkomaan edessä olevat koronan aiheuttavat vauriot valtion ja kuntien talouksissa.

Myös elinkeinoelämän, kulttuurin, liikunnan ja vapaaehtoistyön valtavaan talous­ahdinkoon tulee löytää viisaat ratkaisut.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos

Huittinen

