Presidentti Niinistö on oikeassa

Presidentti Sauli Niinistö on arvostellut voimakkaasti EU:ta, koska se on taloudellista apupakettia tehdessään poikennut voimakkaasti EU:n perussopimuksesta. Presidentti on oikeassa.

750 miljardin tukipaketti koronan aiheuttaman talouskriisin hoitamiseen saatiin nopeasti aikaan. Yksin talouskriisi ei sitä saanut aikaiseksi.

Italian suurpankit ovat katastrofaalisen heikossa kunnossa. Saksan liittokansleri huomasi yllättäen, että Italian pankkien heikko tilanne uhkasi Saksan pankkeja jättiläismäisillä luottotappioilla. Silloin Saksan liittokansleri alkoi toimia ripeästi. Hän käveli EU:n, euron ja Euroopan keskuspankin yli ja ajoi kasaan jättiläismäisen elvytys- ja Saksan pankkien pelastuspaketin.

Liittokansleri Merkel on EU:n ylivoimaisesti merkittävin vallankäyttäjä. EU:n kansat saivat nähdä, että yksi poliitikko voi päättää kaikkien yli.

Parikymmentä vuotta sitten pääministeri Paavo Lipponen ja valtiovarainministeri Sauli Niinistö veivät meidät euroon. Siitä on ollut paljon ongelmia meille ja toisille euromaille. Se on usein ollut kriisissä. Niinistö moittii nyt osin itse aiheuttamasta ongelmasta, kun hän arvostelee EU:ta vallan väärinkäyttämisestä.

Pienen maan ei pitäisi koskaan mennä suuriin kansainvälisiin sitoumuksiin, vaikka siinä kaikki sopimuksen kohdat ovat mahdollisimman demokraattisia. Politiikka on tekijä, joka tekee tyhjäksi tarvittaessa parhaimmatkin sopimukset.

Taloutensa huonosti hoitanut Italia saa tästä elvytyspaketista 210 miljardia euroa, Suomi 3,5 miljardia. Ei ole mikään ihme, jos pakettia meillä arvostellaan voimakkaasti. EU ei ole mikään maiden tasa-­arvoinen yhteisö.

Pekka Puranen

eläkeläinen

Lapinjärvi