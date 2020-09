Husu-Kallio on oikeassa

MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion on oikeassa ihmetellessään virkatutkijoiden passiivisuutta (MT 31.8.). Tämä koskee eritoten viime kesän vilkasta metsäkeskustelua. Havainto ei ole uusi, vaan aiemmat Metlan ylijohtajat huomasivat saman.

Olen samaa mieltä 40 vuoden metsäntutkijan kokemuksella. Nyt eläköityneenä seuraan metsiä mediasta huolestuneena. Mikä on aiheuttanut tällaisen kehityksen?

Ympäristöjärjestöt ovat olleet aktiivisia suhteessa toimittajiin. Kun jokin huolestuttava teema nousee esiin, media kysyy ensin ympäristöjärjestöiltä. Heidän tavoitteensa on edistää enemmän omaa ideologiaansa kuin kertoa tutkittua tietoa.

Miksi toimittajat asetavat ympäristöjärjestöt tutkijoiden edelle, vaikka meillä on poikkeuksellisen paljon metsäntutkijoita. Ikävä erityispiirre on ollut metsätalouden vastainen viestintä ja puiden kaatamisesta on luotu rikollinen mielikuva.

Metsäntutkimuksesta eläköityneet ovat olleet paljon aktiivisempia kirjoittajina kuin viroissa olevat. Pelkäävätkö jälkimmäiset, että rahoitus uusiin hankkeisiin vaarantuu osallistumisesta julkiseen keskusteluun?

Simo Hannelius

Metlasta eläköitynyt tutkija

Kauniainen