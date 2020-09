Korona- pandemia vahvistaa otettaan

Oli suuri virhe poistaa kesällä rajoitukset, koska ihmiset eivät välitä suosituksista ja tauti leviää. Koronatilanne on ollut päällä jo yli puoli vuotta, mutta vieläkään testauksia ei saada tehdyksi tarpeeksi. Helsinki-­Vantaalle tulee lentoja, joiden matkustajista ei vieläkään testata kuin murto-osa.

Tilannetta johdetaan hallituksesta. Johto on ollut tempoilevaa, ja asioihin on reagoitu liian hitaasti. Presidentti Sauli Niinistön ehdotus ”nyrkin” perustamisesta jo taudin alkuvaiheessa sen kuriin saamiseksi torjuttiin suoralta kädeltä.

Niinistön ehdottama ryhmä olisi ollut asiantuntijoista koottu epäpoliittinen johto­ryhmä, joka olisi vain ja ainoastaan keskittynyt tämän vaarallisen taudin nujertamiseen. Politiikoilla olisi tässä tilanteessa pitänyt olla silmää nähdä tilanne muuten kuin poliittisesti.

Vaikeina aikoina Suomessa on aikaisemmin toimittu siten, että valtaa on luovutettu asiantuntijoille. Esimerkiksi presidentti Kallio luovutti ylipäällikkyyden talvisodassa sotamarsalkka Mannerheimille, jonka katsoi olevan parempi asiantuntija johtamaan sotaa. Samoin teki presidentti Ryti jatkosodassa.

Aikaa on nyt tuhlattu poliittisiin suhmurointeihin, ja tilanne uhkaa riistäytyä käsistä. Tauti on niin vaarallinen, että nyt on syytä ottaa käyttöön maskipakko sakon uhalla ainakin kuljetusvälineissä, kaupoissa ja muuten ihmis­joukoissa liikuttaessa.

Pakkoa täytyy silloin käyttää, kun muu ei auta. Pandemia­tilanteessa ihminen voi kantaa tautia ja olla siten uhka muille ihmisille.

Tapio Kamppi

Honkajoki