Pro Ruis ei ole hanke eikä saa hanketukia

Tuure Kiviranta nosti kolumnissaan Pro Rukiin esimerkkinä hankkeesta, jolla on alku, loppu ja unohdus (MT 9.9.). Haluaisin oikaista, että Pro Ruis ei ole hanke. Pro Ruis on virkeä yhdistys, joka on perustettu noin kymmenen vuotta sitten jäsenyritystensä panostuksilla, ilman yhteiskunnan rahoitusta.

Myös tänään yhdistys toimii jäsenmaksutuloilla. Jäseninä on myllyjä, leipomoita, viljelijöitä, viljelynalan yrityksiä sekä kuluttajia.

Pro Ruis toimii rukiin puolesta. Se on perustettu tiivistämään yhteistyötä rukiin arvoketjun ympärillä ja kasvat­tamaan rukiin arvostusta ja tietoutta.

Alun perin yhdistyksen päätavoite oli parantaa suomalaisen rukiin viljelyn edellytyksiä ja kasvattaa suomalaisen rukiin satoa. Missiona oli saada Suomi omavaraiseksi rukiin suhteen, ja tässä tavoitteessa onnistuttiinkin vuonna 2015, systemaattisen kehitystyön seurauksena.

Alkutuotannossa näkyvintä toimintaamme on ollut Ruismestari-kilpailu. Kilpailun tarkoitus on ruismestarin löytämisen lisäksi hyvien viljelykäytänteiden jakaminen. Myös jokakesäiset pellon­piennartilaisuudet ovat olleet suosittuja. Niihin on osallistunut satoja viljelijöitä.

Pro Rukiin toiminta ei keskity vain alkutuotantoon, vaan tavoitteena on edistää ruiskulttuuria myös kuluttajien keskuudessa. Olemme jo usean vuoden ajan viettäneet Ruisleivän-päivää (28.2.) tempauksilla, joissa ruissanomaa ja leipää on jaettu kuluttajille.

Tänä vuonna olemme tehneet some-kampanjan ”Faktaa vai fiktiota”, jonka tavoite on tavoittaa nuoria ruisleivän ja ruistuotteiden pariin.

Työ rukiin puolesta jatkuu edelleen. Tietoisuutta lisätään kasvinjalostuksen, neuvonnan, sopimustoiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen keinoin.

Yhdistyksen kantavana ajatuksena on, että parhaaseen lopputulokseen päästään, kun koko arvoketju tekee kehitystyötä yhdessä. Toivotamme kaikki rukiin ystävät mukaan edistämään suomalaista ruiskulttuuria ja yhdistyksen toimintaa.

Minna Oravuo

Pro Ruis -yhdistyksen

puheenjohtaja

www.proruis.fi