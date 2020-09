Yritystuet maksavat itsensä takaisin

Koronakeväänä mediassa olivat esillä yritystuet. Keskus­telu on jatkunut kiivaana syksyllä, kun monet isot teollisuusyritykset ovat kertoneet tuotannon supistuksista ja yt-neuvotteluista. Jos talouden toimintaa ei tunne tai ajattele tarkemmin, voisi yhtäkkiä kuvitella, että yrityksiä on tuettu jo liikaakin veron­maksajien rahoilla.

Yhteiskunnan yritykseen sijoittama euro tulee kuitenkin lähes aina moninkertaisesti takaisin. Jos tuki vahvistaa yritystä, voi yritys investoida ja työllistää. Näin valtio saa rahan takaisin moninkertaisesti sekä yrityksen maksamina veroina että työntekijöiden veron­maksun kautta.

Yhteisövero on vain pieni osa yritysten maksamista veroista, mutta siitä puhutaan julkisuudessa ehkä eniten. Lisäksi valtion kassaa kartut­tavat välillinen verojen maksu kulutuksen kautta sekä yritysten maksamat muut verot kuten polttoaineverot, kiinteistövero ja osingoista pidätetyt verot.

Vahva ja kannattava yritystoiminta on kuin hyvä kivijalka toimivalle yhteiskunnalle. Alueet, joissa on vahva ja kannattava yritystoiminta, voivat muutoinkin paremmin. Valtiolla on varaa huolehtia heikompiosaisista ja tuottaa erilaisia palveluita.

Korkea työllisyysaste on tärkeää. Usein unohdetaan, miten paljon yhteiskuntaa hyödyttää uusien työpaikkojen syntyminen ja niiden seurauk­sena syntynyt verotettava palkkatulo. Ostovoiman parantuminenkin lisää verokertymää. Hyvä työllisyys vähentää syrjäytymistä sekä luo henkistä vireyttä ja sitä kautta vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Asiat ovat tiiviissä vuoro­vaikutussuhteessa keskenään ja kaiken keskipisteenä ovat yritykset ja työ.

Yrityksen perustaminen on ennen kaikkea sosiaalinen ja henkinen riski. Toki myös taloudellinen riski, mutta sitä korostetaan liikaakin.

Avoin keskustelu vähentää epätietoisuutta ja parantaa yrittäjyysilmastoa. Toivottavasti yhä useampi nuori ja koulutettu rohkenisi aloittaa yrittämisen. Yrittäjiä aina tarvitaan. Yrittäjädraivi vie yhteiskuntaa vahvasti eteenpäin myös vaikeina aikoina.

Vastakkainasetteluun ei ole tarvetta, koska yritys­toimintaan panostaminen ei ole pois muilta hallinnon aloilta. Hyvä ja kannustava elinkeinopolitiikka luo edelly­tyksiä hyvälle ja toimivalle yhteiskunnalle.

Jyrki Niinikoski

Elega Oy

hallituksen puheenjohtaja

Oulun kauppakamarin Kalajoki­laakson osaston hallituksen jäsen

