Telia ei koskaan rakenna ilman lupaa

Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti yksittäisen maanomistajan kanssa syntyneestä riita-asiasta, joka koskee viestintäliikenteen käyttöön vuokrattua maa-alaa (MT 23.9.).

Valitettavasti Telian edustajan kommentteja ei kaikilta osin huomioitu. Juttuun oli mielestämme päätynyt virheellinen otsikko.

Telia ei koskaan rakenna tietoliikenneinfrastruktuuria ilman asianmukaisia lupia. Tontilla sijaitsevan maston rakentamista varten on kunnan myöntämä rakennuslupa, jonka liitteenä on ollut maa-alan vuokrasopimus. Myös esimerkiksi naapurien kuuleminen on lain mukaan kunnan vastuulla.

Vanhassa vuokrasopimuksessa ei tietenkään ole pystytty huomioimaan kaikkea tulevaa kehitystä. Sopimus on aikanaan tehty automaattikeskuksen sijoittamista varten, ja masto on rakennettu samaa tarkoitusta silmälläpitäen mobiilitekniikan kehittymisen myötä.

Masto on nyt seissyt 20 vuotta palvelemassa alueen mobiilikäyttäjiä, mikä todistaa vähintäänkin hiljaisesta yhteisymmärryksestä asiassa.

Mastot ovat aivan keskeinen osa haja-asutusalueiden infrastruktuuria. Mastoihin sijoitetaan usein kaikkien operaattoreiden ja myös viranomaisten viestinnän edellyttämiä laitteita.

Toivomme, että tämän kansallisesti tärkeän infrastruktuurin ylläpitoa voidaan jatkaa sujuvasti sopien ilman muutoksia, jotka vaarantavat toimivien yhteyksien jatkuvuuden ja kehittämisen.

Tuomo Kokkila

toimitusjohtaja

Telia Towers Finland Oy

