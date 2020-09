Suljetaan koko Suomi

Radion Luontoilta-ohjelmassa on tuskin ainuttakaan lähetystä, jossa ei syyllistettäisi Itämeren saastumisesta maa- ja metsätaloutta. Pohjan­mereltä Juutinraumaan saakka meren pilaantuminen on aina vain alkutuotannon syy.

Pohjois-Karjalan perukoilla asuvan eläkeläismummon virtsankarkailun takia on Suomenlahti saastunut. Saunan lämmitys kuivilla koivuklapeilla on aiheuttanut pienhiukkasten laskeuman, joka on siirtänyt kaikki lähiseudun asukkaat autuaammille metsästysmaille.

Jotta Suomi voisi pelastaa koko maailman, suljetaan Suomi kokonaan. Lopetetaan maa- ja metsätalous ja tietysti turkistarhaus. Suljetaan loputkin paperitehtaat ja kaikki turvesuot. Ollaan EU:n mallimaa. Näin täyttyy vihreiden toive 50 prosentin suojeluohjelmasta.

Puita halatessa voidaan miettiä uusia keinoja maaseudun ihmisten elämän hankaloittamiseksi. Ei sillä väliä, minne alkutuotannosta työttömäksi jäävät joutuvat. Annetaan heille luottokortti, jolla voi nostaa pankin seinästä velax-merkkistä rahaa.

Velkaahan ei Arhinmäen mukaan tarvitse maksaa ainakaan tämän sukupolven aikana. Ja taas elämä hymyilee. Eino Leinon sanoin: ”Viel' läikkyy aalto kirkkainta terästä, keskellä pohjattoman kurjuuden.”

Viljo Heiskanen

metsätalousinsinööri, evp

Nurmes

