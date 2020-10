Nollakorot maksatetaan vanhuksilla

Käteinen raha näyttää olevan pankeille suoranainen ongelma. Rahaa ei kaikissa pankeissa pysty nostamaan omalta tililtä, joistakin ehkä joinakin päivinä johonkin kellonaikaan tai aivan toisesta kaupungista.

Pankeista kehotetaan nostamaan rahaa automaateilta ja maksamaan ostokset kortilla. Ongelmana on, ettei tuota korttia ole kaikilla. Myös laskujen maksaminen pankin tiskillä maksaa usein paljon suuremman summan kuin mitä on itse lasku.

Vaihtoehtona tarjotaan nettipankkia, jossa ihmiset itse voivat maksaa laskunsa. Moni vanhempi ihminen ei kuitenkaan omaa tietokonetta sen paremmin kuin taitoja tietotekniikan käyttöön.

Suuressa viisaudessaan EU:n keskuspankki on painanut rahaa, jota ei pitäisi olla olemassakaan samalla kun ovat laskeneet korot nollaan tai miinukselle.

Säilyttääkseen voittonsa pankit ovat kehittäneet monenlaisia rahastusautomaatteja. On erilaisia tilinhoitomaksuja ja palkkioita. Onko otettu mallia sähkönsiirtomaksuista? Henkilökuntaa on pankeissa, mutta he palvelevat lähinnä vain ajanvarauksella asiakkaitaan ja antavat vauraille ihmisille sijoitusneuvontaa. Tavalliset asiakkaat saavat lakki kourassa jonottaa vuoroaan ainoalle palvelutiskille.

On hävytöntä, että ihmisiä rahastetaan sillä, että he ovat syrjäytyneet digiyhteiskunnan kehityksestä. Samaan aikaan Suomi lahjoittaa huonosti talouttaan hoitaneille eteläisen Euroopan maille miljardeja.

Eräs ministeri opettaa opettajan toimenkuvana myös nuorille, että velkoja ei ikinä tarvitse maksaa takaisin. Jossain vaiheessa nykyisen kaltainen valerahapolitiikka tulee tiensä päähän. Ketä silloin pankit sitten kyykyttävät, kun nykyinen vanheneva väestönosa makaa laskuista vapautuneina mullan alla?

Muistattehan vanhan sananlaskun: Joka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa.

Matti Hirvonen

eläkeläinen

Nokia

