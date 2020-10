Kulttuuriavustukset

Korona on kurittanut kulttuuritoimijoita kovalla kädellä. Siksi on tärkeää, että tämän vuoden lisätalousarviossa on pystytty ohjaamaan lisätukea kulttuurille ja taiteelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö onkin nyt myöntänyt, koronarajoitusten takia, Flow Festivalille 780 000 euron avustuksen.

Osakasluettelon mukaan Flow Festivalin osake-enemmistön omistaa Luxemburgiin rekisteröity holdingyhtiö LMF Luxco S.A.R.L. Flow jakoi viime vuonna osinkoja 1,5 miljoonaa euroa ja tänäkin vuonna 700 000 euroa.

Flow Festival on jakanut ilmaislippuja ministereille ja kansanedustajille. Se on nyt maamme eniten tuettu kulttuuritapahtuma.

Yrjö Saraste

Helsinki