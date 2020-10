Kotimaisesta suojaintuotannosta on pidettävä tulevaisuudessa huolta

Koronan aikana on lisätty suojavarusteiden ja muun terveysteknologian kotimaista tuotantoa. Tämä on tervetullutta. Suomalaiset potilaat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä huolto­varmuus tarvitsevat moni­puolisia ratkaisuja.

Hengityksensuojaimet ja kirurgiset nenä-suusuojukset ovat tarkasti säänneltyjä lääkinnällisiä laitteita ja/tai henkilönsuojaimia. Vahva kansainvälinen ja kansallinen sääntely on tärkeää, koska terveysteknologian ratkaisuissa kyse on aina turvallisuudesta ja usein myös ihmishengistä. Juuri turvallisuuden vuoksi terveysteknologian markkinoille saattaminen on monivaiheinen ja joskus hidas prosessi.

Tuotteiden valmistajan on osoitettava tuotteiden vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Mitä korkeamman riskiluokan laitteesta on kyse, sitä tarkemmin vaatimustenmukaisuus arvioidaan.

Sääntelyn laajuus ja markkinoille saattamisen hitaus on yllättänyt monet. Oman lisänsä tuo, että korona saapui samaan aikaan kun terveysteknologian sääntelyä uudistetaan koko Euroopassa. Myös Suomen lainsäädäntö muutetaan uusien asetusten mukaiseksi. Potilasturvallisuutta entisestään vahvistava ja eri maiden käytäntöjä yhdenmukaistava sääntelyuudistus on tervetullut, vaikka se lisääkin merkittävästi velvoitteita ja vastuuta.

Uusien, koronaepidemian aikana syntyneiden terveysteknologiayritysten sääntely­osaamisesta ja markkinoille pääsystä sekä valmiuksista on pidettävä huolta. Tarvitsemme jatkossakin kotimaista valmistusta ja varautumista. Kotimaisuutta ja markkinan monipuolisuutta on vahvistettava jatkossakin alueellisilla hankinnoilla, läpinäkyvillä ja laatua painottavilla kriteereillä sekä markkinavuoropuhelua kehittämällä.

Julkisia hankintoja ei missään nimessä pidä keskittää valtakunnallisiksi, sillä se heikentäisi erityisesti pienempien yritysten osallistumismahdollisuuksia. Hankintoja olisi ajateltava strategisesti. Mitä enemmän meillä on erilaisia ja erikokoisia yrityksiä, sitä enemmän meillä on myös huoltovarmuutta. Mitä enemmän meillä hankintaan terveydenhuoltoon uusia innovaatioita ja laatua, sitä paremmin voimme ja sitä vaikuttavampaa terveydenhuolto on.

Kannamme myös yhdistyksenä oman kortemme kekoon. Olemme avanneet uudistuvaan sääntelyyn ja hankintoihin liittyvät tilaisuutemme ja koulutuksemme jäsentemme lisäksi maksuttomasti myös uusille terveysteknologiayrityksille. Haluamme varmistaa, että kaikilla on sama tieto ja osaaminen tällä tulevaisuuden terveydenhuollon alalla.

Laura Simik

toimitusjohtaja

Sailab MedTech Finland ry

Helsinki

