Ostoksissa vertailtava myös vastuullisuutta

Erilaisilla vastuullisuus­ohjelmilla on hyvä tarkoitus. Niillä halutaan parantaa maailmaa ja perustella omaa toimintaa ja sen kestävyyttä, ja totta kai tehdä myös tulosta.

Jotta toiminta olisi näiden vastuullisuusohjelmien mukaista, meidän kaikkien yhteiskunnan eri toimijoiden tulee miettiä seuraavien esimerkkien valossa toimintamme petraamista.

Kunnat tuovat katujen ja pihojen päällystämiseen kiviä Kiinasta. Kaupat tuovat Suomeen pullotettua vettä. Vaatteisiin käytetään puu­villaa ja niiden valmistamiseen alipalkkausta. Meille tuodaan ruokaa, jota ei saa Suomessa tuottaa. Epäkohtia löytyy lähes jokaisesta tuotantoketjusta.

Ilmastonmuutos on vastuullisuusluokituksissa korkealla. Siksi on paikallaan kysyä, miksi Suomeen, yhteen maailman runsaimmat ja puhtaimman pohjavedet omaavaan maahan, tuodaan vettä? Miksi Suomeen tuodaan ruokaa, joka ei ole ympäristön, ilmaston, eläinten hyvinvoinnin tai turvallisuuden näkökulmasta sillä vastuullisuuden tasolla, jolla edellytämme täällä tuotetun ruuan olevan? Mikä vika on suomalaisessa kivessä katujen rakentamisessa?

Vastaus on halpa hinta. Vastuullisuudessa tarvitaan ryhtiliike, jossa myös noudatetaan asetettuja vastuullisuuskriteereitä. Tämä koskee kaikkia yhteiskunnan toimijoita, erityisesti meitä päättäjiä.

Meidän päättäjien tulee huolehtia, että hallitus­ohjelmaan kirjattu tavoite kokonaisvastuullisuudesta ja kestävyydestä jalkautuu eri yhteiskunnan toimintoihin ja näkyy aivan konkreettisina tekoina.

Hintakorivertailun lisäksi tarvitaan vastuullisuuskori­vertailua.

Keskusta on kokonaisvastuullisuuden lipunkantaja. Se on vastuuta koko Suomesta, ihmisten hyvinvoinnista, luonnonvarojen kestävästä käytöstä, yrittämisen edellytyksistä ja tasapainoisesta taloudesta.

Jari Leppä

maa- ja metsätalousministeri (kesk.)