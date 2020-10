Käyttäkää järkeänne

Oli hienoa lukea Arto Hannulan teksti öljylämmityksestä (MT 23.10.).

Vuonna 1877 rakennetussa talossamme on 170 neliötä lämmintä tilaa, ja öljylämmitys on ollut alusta alkaen. Öljyä kuluu 2 500–3 000 litraa vuodessa. Asennutin noin seitsemän vuotta sitten ilmalämpöpumpun, kustannus noin 1 200 euroa ja vielä termosputket katolle. Öljyn kulutus näiden jälkeen on ollut 1 300 litraa vuodessa.

En ajatellut suojella ympäristöä, halusin säästää kustan­nuksia, jotka puolittuivat. Nyt meistä on tullut eturivin ympäristönsuojelijoita.

Tämän ajan ilmastossa pelkkä ilmalämpöpumppu toimii tehokkaasti ympäri vuoden muutamaa pakkaspäivää lukuun ottamatta. Käyttäkää kuluttajat lautamiesjärkeä, kun suunnittelette lämmitysratkaisujanne.

Kalevi Pakka

Isokyrö