Kuntalaisten ja yrittäjien ääntä on kuunneltava

Hallitus pohtii parhaillaan, millä tavalla Suomessa saa jatkossa kuljettaa asukkaiden kuivajätteitä. Tällä hetkellä valtuutetut päättävät, saavatko kuntalaiset valita oman jätteen­kuljettajansa (kiinteistön haltijan malli) vai tekeekö viranomainen päätöksen asukkaan puolesta (kunnan malli) vai tekeekö viranomainen päätöksen asukkaan puolesta. Lopulta eduskunta päättää, säilytetäänkö nykyinen kuntademokratiaan perustuva malli vai viedäänkö kuntapäättäjien mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa jätehuoltoon.

Omakoti- ja kiinteistöasukkaita edustavien tahojen sekä yksittäisten kuntien näkemykset ovat selkeät: kunnissa tulee jatkossakin saada päättää, miten alueen jätehuolto järjestetään.

Kiinteistöliiton mukaan asukkaan valintaan perustuva kuljetusmalli on toiminut useilla alueilla hyvin. Toisaalta joillain alueilla kunnan malliin ollaan tyytyväisiä. Liiton teettämän selvityksen mukaan jätehuollon kokonaiskustannuksissa on vain pieniä eroja eri kuljetustapojen välillä, kun vertailtiin 14 suurta kaupunkia.

Vaikka kilpailu on kovaa, myös kuljetusyrittäjät pitävät nykytilannetta toimivana. Tämä johtuu siitä, että kunnan malli on useilla alueilla johtanut paikallisten pienyrittäjien kannalta huonoimpaan mahdolliseen lopputulokseen. On lukuisia surullisia esimerkkikilpailutuksia, joissa vain yksi tai muutama suuryritys on saanut jätekuljetukset hoitaakseen.

Jos paikallinen pienyritys ei menesty kilpailutuksessa, yritys ei saa enää toimia omalla kotipaikkakunnallaan asukas­jätteen kuljetusyrittäjänä. Lainsäätäjä ei voi luvata, että pienyritykset pärjäisivät jatkossakaan kilpailutuksissa.

Jätelain muuttamisen yhtey­dessä ei vaadita, että kunnan mallin valinneet kunnat joutuisivat luopumaan mallista. Näin esimerkiksi pääkaupunkiseutuun muutoksella ei olisi vaikutusta, mutta noin puolessa kunnista kuljettajan saa tällä hetkellä valita asukas itse. Annetaan Vaasan, Kempeleen, Alajärven, Nurmijärven, Kuusamon ja monen muun alueen tehdä jatkossakin itseään koskevat päätökset.

Luotamme valtuutettuihin, jotka edustavat kunnallisessa päätöksenteossa asukkaiden ja yrittäjien, jotka ovat myös kuntalaisia, ääntä.

Tiina Toivonen

lainsäädäntöasioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät

