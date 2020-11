Metsäyhtymien digiloikasta tuli hikiloikka

Katso-tunnisteet ovat mahdollistaneet sähköisen asioinnin muun muassa metsäyhtymien osalta nimettyjen henkilöiden toimesta. Nyt asioinnin mahdollistamiseksi tulee siirtyä Suomi.fi-tunnisteisiin.

Kaikkia verotusyhtymiä kehotettiin ryhtymään kiireesti toimiin asioinnin mahdollistamiseksi ensi vuonna. Oletukseni oli, että valtuudet haetaan sähköisesti Digivirastosta, koska sama virasto hallinnoi ja hoitaa siis myös nyt päättyviä Katso-valtuuksia. Oletus oli väärä. Hakemukset voikin tehdä vain paperilomakkeilla ja kirjepostia hyväksikäyttäen.

Tämä selvisi, kun soitin Digivirastoon. Ystävällinen asiakaspalvelija totesikin heti, että Digivirastossa asioidaan vain paperilomakkeilla ja Katso- tunnisteet eivät mitenkään siirry Suomi.fi -tunnisteiksi viraston toiselta osastolta.

Yhtymän edustajan on täytettävä paperilomakkeita ensin itse ja allekirjoitettava sekä otettava passistaan kopio. Tämän jälkeen on otettava allekirjoitukset yhtymän muilta jäseniltä sekä heiltä myös passikopiot.

Tämä paperinivaska lähetetään ykköspostina Digivirastoon. Todettakoon, että kyseisessä virastossa nämä tiedot ovat jo olemassa sähköisinä, mutta ne ovat siellä Katso- osastossa eikä niitä voi käyttää.

Postin lisäksi asiointi on mahdollista Verohallinnon palvelupisteissä jonottamalla ja passien kopioita mukana kuljettaen. Lähin palvelu­pisteeni on Varkauden vero­toimisto. Netistä selvisi, että se on tautilanteen takia toistaiseksi suljettu kokonaan.

Digiviraston asiakaspalvelija kertoi myös, että paperi­lomakkeiden käsittely kestää vähintään kaksi viikkoa. Kun siihen liitetään postin kuljetus­ajat, ehkä kuukausi on realismia. Jos henkilö edustaa useampaa metsäyhtymää, niin samassa kuoressa ei tule lähettää useampia hakemuksia, koska viraston pöydällä lomakkeet voi sekaantua.

Kaiken tämän perusteella voin kuvitella, että Verohallinto tulee saamaan paperisia veroilmoituksia varsin runsaasti ensi talvena maa- ja metsäveroasioita koskien. Tämä uudistus vaikuttaa olevan suunnitellun Digiviraston ja Verohallinnon pääjohtajien saunaillassa, jossa ei ollut yhtään asiakasajattelua mukana. Meidät asiakkaat nähdään vain velvoitettuina tekemään, mitä käsketään.

Katso-tunnisteilla sähköisesti asioivia on todella paljon, joten digiloikka vaihtuu hikiloikaksi.

Pentti Mustalampi

Mikkeli

Meidät asiakkaat nähdään vain velvoitettuina tekemään, mitä käsketään.