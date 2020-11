Näy maantiellä

Erityisesti pimeänä vuodenaikana on tärkeää, että teillä liikkuva työkonekalusto huomataan. On liian yleistä, että traktoriyhdistelmän perä on kokonaan pimeänä: valot eivät lainkaan päällä, lamppu/lamput pimeänä tai lian peitossa.

Näkyäksesi takaa tuleville älä kuitenkaan käytä traktorin perätyövaloja tähän tarkoitukseen. Se saa lähestyjän säikähtämään, onko tuo kirkas valo vastaantulevaa liikennettä?

Traktorin keula on erittäin usein pimeänä. Miksi? Etukuormaimen kauha tai muu työväline peittää kyllä toimivatkin valot. Tarkista tämä seikka lähtiessäsi tieajoon.

Suuntavilkut ovat oma lukunsa. Vasemmalla puolella toimimaton vilkku on jopa hengenvaarallinen. Vilkasliikenteisellä tiellä vasemmalle pikkutielle ilman takavilkkua kääntyvä työkone on aika hurja tilanne.

Vielä päinvastaisesta valosaasteesta: Aitojen perusajovalojen ja vilkkujen huomioarvoa syö nykyisin aivan överiksi mennyt läiskyvien varoitusvalojen käyttö autoissa ja työkoneissa. Mitä järkeä? Koirien kaulaan ripustetaan välkkyviä värivaloja, iltakävelijöiden huomioliiveissä on värivaloja, polkupyörät välkyttävät punaista jne. Tämä valosaaste vain lisääntyy varsinkin kaupunkialueilla ja näin tositilanteessa emme enää erotakaan esimerkiksi aitoa hälytysajoneuvoa.

Siisti ja toimivilla valoilla varustettu traktoriyhdistelmä on maantiellä myös alan imagokysymys ja käyntikortti, ilmaista markkinointia.

Juhani Rahkonen

Espoo