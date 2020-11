Sähkömarkkinoiden puutteet pitää korjata

Eduskunnassa on jo pitkään vallinnut laaja yhteisymmärrys, että sähkön siirtohintojen jatkuva nousu on saatava hallintaan.

Hallitus tuonee eduskuntaan loppusyksyllä lakiesityksen, jonka toteutuessa verkko­yhtiöiden investointeja valvottaisiin aiempaa tarkemmin ja siirtohintojen korotuskattoa madallettaisiin. Nämä toimet ovat tarpeellisia, mutta ne eivät riitä pysäyttämään sähkölaskun kasvua.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana vuodenvaihteen jälkeen aloittava Mikael Collan on arvostellut sähkön siirtohinnoittelun sääntelyyn tähtäävää, lausunto­kierroksella ollutta lakiluonnosta pääosin kosmeettiseksi uudistukseksi. Hän katsoo, että siirtohintojen alentamiseksi tarvitaan muutoksia verkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton laskentamalliin.

Collanin mukaan kohtuullisen tuoton ei pitäisi määräytyä laskennallisella perusteella, vaan investointeihin tosiasiallisesti sitoutuneiden pääomien nojalla.

Collanin esittämät huomiot ovat varsin aiheellisia. Sähkön kaltaisten välttämättömyyshyödykkeiden siedettävä hinta on arkisten menojen kurissa pysymisen edellytys. Paikallista monopolia ei tule voida käyttää tosiasiallisten kustannusten ja kohtuullisen tuoton ylittävään laskutukseen.

Ennätyksellisen matala korkotaso on puolestaan otettava huomioon kohtuullista tuotto­prosenttia määritettäessä. Investointien on myös oltava tarpeellisia ja hyödynnettävä aidosti asiakkaita. Eduskunnan tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö on tältä osin selkeä ja yksiselitteinen.

Sami Savio

kansanedustaja (ps.)