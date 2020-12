Jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmä pitää säilyttää

Suomen Kiertovoima ry:n toiminnanjohtaja Riku ­Eksymä kirjoitti, että jätelain uudista­mista pitää tarkastella kokonai­suutena (MT 13.11.). Tähän kokonaisuuteen kuuluu olennaisena osana yrittä­jien mahdollisuus harjoittaa ammattiaan sekä kiinteistön haltijoiden mahdollisuus kilpailuttaa jätteenkuljetuspalvelunsa.

Nykyinen jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmä toimii hyvin. Kunnat saavat itsenäisesti päättää, hoidetaanko jätteenkuljetus kunnan järjestämänä vai tilataanko palvelu paikallisilta yrittäjiltä.

Kaksoisjärjestelmä on taannut kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa jätteen­keräyksen hintaan ja laatuun sekä lisännyt yrittäjyyttä ja työllisyyttä alueellisesti.

Väite, jonka mukaan kaksoisjärjestelmän poisto ei vaikuta yksittäisten yrittäjien mahdollisuuteen harjoittaa ammattiaan, ei pidä paikkaansa. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta kilpailla suurten kansainvälisten ja valtakunnallisten yritysten kanssa.

Suuret yritykset pystyvät hintakilpailussa painamaan hintansa alas voittaakseen kilpailutukset. Hetkellisesti tappiollinen liiketoiminta jollain alueella ei kaada koko yritystä.

Suomessa toimii yhteensä noin 660 yksityistä jätekuljetus­alan yritystä pakkaavalla jäteautolla ja lietteenkuljetus­kalustolla sekä noin tuhat yritystä vaihtolavakalustolla.

Paikalliset yritykset ovat tarjonneet pysyviä työsuhteita alueen asukkaille, ja kierrätys­toimintaa on kehitetty aktiivi­sesti. Paikalliset yritykset eivät pysty siirtämään omaa liiketoimintaansa muualle, jolloin käytännössä edessä on yritystoiminnan loppuminen. Tämä taas johtaa siihen, että seuraavalla kerralla kunnallisen jätehuoltoyhtiön kilpailuttaessa jätteenkuljetus­sopimuksia mukana kilpailussa on useimmiten vain suuret yritykset.

Nykyjärjestelmän luoma kilpailu on kannustanut yrittäjiä pitämään hinnat kohtuullisina sekä palvelun hyvänä ja joustavana.

Monilla paikkakunnilla yksityiset jäteyritykset ovat kirittäneet koko alan kehitystä kohti kestävämpää ja ekologisempaa jätteenkuljetusta.

Jätelain uudistaminen ja kierrätyksen lisääminen ovat tervetulleita uudistuksia, mutta kaksoisjärjestelmä tulee säilyttää myös bio- ja pakkaus­jätteiden kuljetuksissa, jotta koko alan kehitys jatkuu ja yhteiset kiertotaloustavoitteet saavutetaan.

Matti Tulla

puheenjohtaja

Jussi Konttila

varapuheenjohtaja

SKAL Ympäristöyritykset ry