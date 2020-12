Törkeää toimintaa

On se kumma, että niin monet suhtautuvat epäkunnioittavasti ja suorastaan törkeästi meidän metsänomistajien omaisuuttamme kohtaan. Pitävät metsiämme kuin ominaan. Aivan kuin yksityisellä maanomistuksella ei olisi heidän mielestään mitään merkitystä.

Siinä ei ole mitään moitittavaa tai pahaa, että jokamiehenoikeudella kuka tahansa saa käydä kävelemässä metsissä, nauttimassa luonnosta ja poimimassa marjoja sieltä aivan vapaasti.

Sitä en voi kuitenkaan millään ymmärtää enkä hyväksyä, että esimerkiksi jotkut geologiset tutkijat voivat mennä porailemaan kallioon reikiä toisen maille ilman maanomistajan lupaa edes ilmoittamatta toimistaan mitään, kuten olen joutunut kokemaan.

Tämä kaiken lisäksi kauniilla, jäkäläsammalaisella ja harvamäntyisellä kalliolla, joka oli tarkoituksenani rauhoittaa ja jättää kokonaan metsänhoidollisten toimenpiteiden ulkopuolelle. Luonnosta nauttimisen ja mielen hoitamisen terapeuttiseksi keitaaksi. Saatte uskoa, että suututti ja pisteli vihaksi.

Toinen yhtä törkeä esimerkki aivan lähimenneisyydestä. Vanhasta kuusikosta, tukkikokoisesta puusta, löytyi hakkuun yhteydessä yllättäen suurilla nauloilla runkoon kiinni hakattu teräsverkkopohjainen kyhäelmä. Ilmeisesti se oli luonnonsuojelijoiden rakentama ja puuhun hilaama. Se oli jollekin haukalle tarkoitettu, mutta oli täysin asumaton ja käyttämätön tekopesä.

Ovatko tällaiseen kurittomuuteen ja vallattomuuteen syyllistyvät sekä täysin vailla käytöstapoja olevat kallioiden porailijat ja tekopesien puihin naulailijat todella niin tyhmiä, että he eivät ymmärrä mistään mitään? Vai pitävätkö he itseään sellaisina koko maailman omistajina, että he voivat tehdä toisten omistamillakin mailla aivan mitä huvittaa?

Seppo Kotilainen

Iisalmi