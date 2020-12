Kannabis on vaarallinen huume

Lehti uutisoi MTK:n olevan myönteinen hampun viljelylle (MT 30.11.). Kannan toi esille MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Onko asiasta MTK:n virallinen päätös? Jos on, eroan jäsenyydestä välittömästi.

Kannabis on huume, jonka kaikkia haittoja ei edes tiedetä. Kannabismyönteiset tahot yrittävät valkopestä huumetta korostamalla sen lääkinnällistä käyttötarkoitusta. Ajatuskulku on, ettei huume voi olla vaarallista, koska sitä käytetään kipua lievittävänä lääkkeenä.

Marttila korostaa viljelyä vientiin ja lääkekäyttöön. Seurauksena tulee olemaan kannabislääkkeen väärinkäyttö muiden reseptilääkkeiden tavoin. THL:n tilastojen mukaan lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt koko 2000-­luvun ajan. Kannabiksen käyttö on lisääntynyt kaikista eniten. Nyt Marttila ja MTK haluaisivat vielä laajentaa kannabiksen tuotantoa.

Uutisessa kerrottiin kannabistalouden suuresta rahallisesta arvosta mutta ei sanaakaan kansanterveydellisistä kuluista ja sairauksista.

Kannabiksen viihdekäyttö tulee lisäämään syöpätauteja. Taudin kustannukset ovat jo nyt noin miljardi euroa joka vuosi. Samoin käy mielenterveyden häiriöiden kohdalla ja niiden kustannukset ovat vuosi­tasolla noin kuusi miljardia. Sydäntautien määrä tulee kasvamaan entisestään, ja tämänhetkiset kustannukset ovat vuosittain noin miljardi.

Uutisen mukaan näitä kansantauteja voidaan välttää, kun polttamisen sijaan suositaan syötäviä tuotteita, esimerkiksi karjalanpiirakoita. Siis mitä?

Tosiasiallisesti tuo on viihdekäyttöä. Mikä lääke muka annostellaan tupakan tai karjalanpiirakoiden avulla? Marttila väittää lääkekannabiksen olevan merkittävä hoitokeino maailmalla. Se ei pidä paikkaansa, sillä kyseinen aine on marginaalinen lääkekäytössä. Lisäksi tutkimustieto aineesta on suhteellisen vähäistä ja tutkimustulokset ristiriitaisia.

Maanviljelyn keskeisenä tavoitteena ja ohjenuorana on kaikkinainen terveyden edistäminen. Se ei saa olla edistämässä huumemyönteisyyden kasvua.

Ilpo Pernaa

Kauhava