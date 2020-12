Biokaasu avuksi luonnonsuojelussa

Suomessa on paljon biokaasun raaka-ainetta. Esimerkiksi karjatilat. Niissä tulee erinomaista raaka-ainetta kaasun tuotantoon. Nyt osa tässä lannassa olevassa kaasusta menee ilmaan. Sopiva laitteistokin on kehitetty tähän tarkoitukseen. Joitakin laitoksia on suunnit­teillakin, mutta nämä ovat törmänneet markkinointiin. Kuka ostaa kaasun kohtuuhinnalla? Tässä kohtaa tulisi valtiovallan tulla apuun. Pitäisi rakentaa markkina, joka ostaa kaiken kaasun näiltä pieniltä laitoksilta.

Jos asiaa ajattelee vesien- tai ilmansuojelun kannalta niin näitä kaasulaitoksia tulisi rakentaa ympäri maata. Huolto­varmuuden kannalta ei ole ollenkaan varmaa muuttuvassa maailmassa, että jonain päivänä Itämereltä ei pääsekään energialaivat kulkemaan.

Maaseudulla, jossa käytetään paljon polttoaineita, olisi kaasu looginen ratkaisu. Kehitetään kaikki moottorit kaasulla toimiviksi. Oltaisiin pitkälti omavaraisia. Maaseudulle kaasu on paljon parempi ratkaisu kuin sähkömoottorit.

Vesiensuojelussa tulisi ottaa uusia elementtejä käyttöön. Vedet ovat rehevöityneet. Vesi­kasvit kuihtuvat ja lahoavat vuosi vuodelta vesistöön ja rehevöittävät lisää vesistöjä. Tätä on jatkunut vuosisatoja. Vesiin tulee myös luonnosta pintakasvillisuuden hajoamisen vuoksi myös ravinteita. Varsinkin talvella jolloin kasvit ei pysty käyttämään ravinteita. Tämän vuoksi olisi kehitettävä systeemi tämän kehityksen pysäyttämiseksi. Tämä kasvusto olisi myös mitä parhainta raaka-­ainetta biokaasulaitoksille.

Biokaasu on tulevaisuudessa tärkeä ratkottaessa vesien- ja ilmansuojelun ongelmia. Tulevia EU-rahoja tulisi käyttää myös tämän hankkeen kehittämiseen. Biokaasu on myös ”kestävä” ratkaisu muuttuvassa maailmassa, jossa haetaan puhtaampaa energiaa.

Olavi Kauppinen

Suonenjoki

