Keräyksissä tarkkana

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Siitä seuraa, että varsinkin joulun alla on myös keräyksiä moneen lähtöön. Hyväntekeväisyydessäkin on syytä priorisoida, suurimman tarpeen huomioiden.

Suomen sosiaalihuolto on kunnossa huolehtien vähäosaisista. Tämän poikkeuksellisen vuoden johdosta yrityselämässä ollaan tiukoilla.

Koronapandemia on rokottanut eniten erityisesti matkailualaa. Suurimmat tappiot kohdistuvat Lapin matkailuun, ulkomaisten ollessa poissa.

Kotimainen matkailu korvannee osittain menetyksiä. Yrityselämän tukeminen vaikuttaa maamme työllisyyteen, joten talkoisiin tarvitaan kaikki mahdollinen.

Kirkon yhteisvastuukeräys voinee osoittaa tuloksesta ainakin osan yrityselämän tukemiseen.

Hyvän tekemisen on aiheellista keskittyä kotimaan kohteisiin, keräyksiin, joiden järjestöjen johtajat ovat oman maan kansalaisia. Joitakin vuosia voimme osallistua myös sotaveteraanien tukitoimiin. He, jos ketkä sen ansaitsevat.

Paavo Närvänen

Pirkanmaa