Säätö- ja varavoimaa lisää

Hyvä tarkoittaa iloa ja hyvinvointia koko valtakuntaan. Nuo adjektiivit kuvaavat sellaista tilaa, jossa kansalaisilla on töitä ja niistä riittävä toimeentulo. Korona ahdistaa mieliä ja ilmastonmuutos lisää painetta.

Yllättäen tulee uutinen, jossa todetaan vuorenvarmaan energialähteeseen tulleen häiriö. Laitoksessa, joka tuottaa 10 prosenttia koko valtakunnan sähköstä, tapahtunut tuotantokatkos on vakava. Se antaa aiheen olettaa, että sähkön kulutuksen huipussa kovalla pakkasella vastaavasta tapauksesta ei näin vähällä olisi selvitty. Silloin korvaava sähkö olisi ollut kiven takana, koska naapureillakin olisi samaan aikaa suuri energian tarve.

Energian suurtuotannossa tapahtuvan katkoksen aikana tarvitaan kotimaista ja helposti käynnistettävää energiaa.

Vesivoiman rakentaminen on aikoinaan päätetty lopettaa ja vedet on jätetty vapaasti virtaaviksi. Vapaasti virtaava vesi on kaunis katsella, mutta tulvan sattuessa raivokas tuhoaja. Jotta nykyinen sähkön kulutus olisi kestävällä pohjalla, olisi mahdollisimman pian ryhdyttävä tosi toimiin energian saannin takaamiseksi kaikissa olosuhteissa.

Siihen tarvitaan patoja. Niiden teossa mahdollisimman luonnonmukaisesti tarvitaan suunnittelutyötä, lainsäädäntöä ja rakentamista.

Eelis Pulkkinen

Raanujärvi