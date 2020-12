Pitäkää tiukasti kiinni Soklista

Varjele Suomen herroja, etteivät he toista kertaa päästäisi Soklin fosforia käsistään, nyt kun sen kaivosoikeudet Yaralta Suomen valtiolle takaisin palautuivat.

Kuten tiedämme, fosfori on välillisesti ruokaa, niukkeneva, kallistuva ja korvaamaton, kriittinen EU:nkin listalla. Siksi fosforikaivosten on paljon tärkeämpää olla suomalaisissa käsissä kuin muiden kaivosten.

Suomessa on Länsi-Euroopan ainoat fosforivarat. Fosfori on saatava pitkällä aikavälillä toki kiertämään, mutta se on kokonaisuudessaan hyvin paljon helpommin sanottu kuin tehty. On todellakin oikein, jos säästämme Soklin fosforia reilusti myös tuleville sukupolville.

Se musertavakin köyhyys, joka Suomessa pääosin vallitsi aina viime vuosisadan alkupuolelle asti, oli pitkälti puutetta lannoitteista. Ei saatu tuotettua karussa maassa tarpeeksi ruokaa, kun ei ollut mitään, mistä ravinteita maahan lisätä. Typpeä saa tarvittaessa jotenkuten typensitojakasveilla ilmasta, mutta fosforia ei voi tyhjästä nyhjäistä.

Juho Satti

yrittäjä

Leppävirta