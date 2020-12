Biokaasulaitosten ilmastohyödyt

Ministeri Krista Mikkonen heitti Vierailija-palstalla (MT 2.12.) haasteen, miten turvemaiden ilmastopäästöjä saataisiin pienennettyä. Yhtenä keinona hän esitti lannan biokaasuhankkeiden vauhdittamista.

Lannan biokaasutuksella on monia edullisia vaikutuksia. Yksi näistä on mahdollisuus korvata esimerkiksi fossiilista dieselöljyä biokaasun metaanilla. Käytännön hankaluutena on kuitenkin lietelannan vähäinen energiasisältö, joka aiheuttaa tarpeen kasvattaa laitoksen kokoa. Se puolestaan laajentaa lannan hankinta-aluetta ja johtaa pitkiinkin kuljetusmatkoihin.

Kun lannasta tuotetaan biokaasua niin paljon, että sillä voidaan korvata säiliöautollinen dieseliä, on laitokselle täytynyt rahdata sata säiliöautollista lantaa.

Sadasta lantakuormasta jää biokaasutuksen jälkeen laitokselle yli yhdeksänkymmentä kuormaa jäännöslietettä. Se pitää kuljettaa pois, jonnekin peltoon levitettäväksi.

Lannan käsittely isossa biokaasulaitoksessa on mahdoton tehtävä sekä ympäristön hyvinvoinnin että taloudellisen kannattavuuden osalta. Kuljetuksiin menee niin paljon energiaa, että saadusta biokaasusta ei juurikaan jää nettoenergiaa.

Selvittääkseni itselleni näitä asioita rakensin kymmenkunta vuotta sitten salolaiselle nautatilalle biokaasulaitoksen. Otan nyt ministerin haasteesta kopin ja kutsun hänet tutustumaan tähän laitokseen ja toteamaan, voiko sellainen pieni tilakohtainen biokaasulaitos olla osa maatalouden ilmastotyötä.

Olavi Toukonummi

Salo