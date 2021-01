Kurjuutta teillä

Kauhajoen Nummijärvellä on saatu kokea tiekurjuutta jo yli viidentoista vuoden ajan. Nummilahden tie on kuin tulivuorenpurkauksen jäljiltä.

Ely-keskuksen mukaan urakoitsija on hoitanut hommansa tieluokituksen mukaisesti. Kuka toimeksiantaja­taho on tällaisen lätäkkö­luokituksen takana? Siihen me kyläläiset emme tietystikään saa vastausta.

Maan hallitus on viime aikoina kysellyt ja peräänkuuluttanut yhteiskuntavastuuta. Minkälaisesta yhteiskuntavastuusta meidän Nummilahden ja kymmenien tuhansien maaseudun asukkaiden lätäköissä on kysymys?

Taidamme olla kansanryhmä, jolta puuttuu hinta ja arvo. Ei taida maaseutukylien asukkaista välittää enää kukaan?

Erkki Kalliomäki

Nummijärvi