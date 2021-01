Nyt pitäisi rokottaa, eikä meinata

Hallitus pohtii uusia rajoituksia yrityksille ja rajoille, vaikka pitäisi keskittyä rokotus­operaation vauhditukseen. Tavoitteellinen, tehokas rokotus pitäisi olla nyt Suomessa kaikkein tärkein työ. Vain kattava rokotussuoja palauttaa yhteiskunnan normaaliin tilaan ja piina vihdoin päättyy.

Rokotus on delegoitu sairaanhoitopiireille ja terveydenhuollosta vastaaville kunnille ja kuntayhtymille. Hirvittävä virhe on, ettei ole asetettu tarkkaa kokonais­tavoitetta ja osatavoitteita. Olisi pitänyt päättää ajankohta, koska suomalaiset on rokotettu. Tavoite olisi voinut olla vaikka esimerkiksi 9 kuukautta.

Toimijat voisivat laskea tarvittavan rokotusmäärän kuukaudessa, viikossa ja vuoro­kaudessa. Näin tiedettäisiin, paljonko tarvitaan rokotus­voimaa.

Koronarokotusta ei selvästikään oteta riittävän vakavasti. Mediassa on ollut todella kummallisia syitä sille, ettei ole päästy rokotusten alkuun. Ensin uutisoitiin, että kaikki on valmiina eri puolilla Suomea, kunhan saadaan rokote. Seuraavaksi kerrottiin, että rokotushenkilökunta on joululomilla. Yhtä hämmentävä selitys oli, että ensin rokotettavaksi määritellyt koronapotilaiden hoitajat ovat lomilla.

Selvästi sairaanhoito­piireissä, kunnissa ja kunta­yhtymissä sote-johto ajatteli, että pidetään joululomat rauhassa.

Viime viikolla A-studiossa kuultiin STM:n ja THL:n rokotevastaavien hapuilevia selityksiä. Kun tentattiin rokotuksen hitaudesta, väistävänä vastauksena oli: ”Emme ole saaneet markkinoilta riittävästi rokotetta”. Jatkokysymykseen, että miksei Suomeen jo saaduista rokotteista ole käytetty kuin murto-osa, rokote­asiantuntijat eivät suoraan vastanneet. He eivät myöskään vastanneet, miksi Suomeen ei ostettu markkinoilla olevia ylijäämärokote-eriä.

Johtajuus ja tilannetaju ovat hukassa. Valtakunnalliset tavoitteet pitäisi asettaa heti. Merkittävä osa rokotuksista pitäisi antaa työterveyshuollon tehtäväksi.

On vaikea löytää riittävän painokkaita sanoja, joilla kuvaisin nopean korona­rokotuksen tärkeyttä suomalaisille ja yrityksille.

Jukka Tuori

Huittinen