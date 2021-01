Eläkkeiden verotus

Jäin eläkkeelle vuonna 2013. Eläke oli silloin suuruudeltaan lähellä mediaania. Tähän päivään mennessä indeksi on nostanut eläkettäni 105,64 euroa kuukaudessa. Samaan aikaan verotus on kiristynyt ja vie eläkkeestäni kuukaudessa 146,44 euroa, eli kuukausi­eläkkeeni on pienentynyt 40,80 eurolla, vuodessa tämä on 489,60 euroa.

Ei huolta mitään, koska nämä ovat eläkkeet, jotka täällä pienenevät ja korvaavat täysin hintojen nousun. Mitä pidempään elän, sitä pienemmäksi eläke kutistuu. Kiitos teille eläkeläisten etuja ajavat.

Esa Lipiäinen

Lappeenranta