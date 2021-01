Pakoputken puute ei ole ainoa etu

Ralf Nordström ei halua valtion edistävän sähköautojen myyntiä verohelpotusten avulla (MT 22.1.). Perusteluna Nordström kertoo sähköntuotannon Suomessa nojautuvan 70-prosenttisesti fossiilisiin polttoaineisiin. Lisäksi hän järkeilee, että sähköautoon siirtyminen siksi lisää öljyn ja hiilen käyttöä.

Suomen sähköntuotannosta 2018 fossiilisten polttoaineiden osuus oli 16 prosenttia ja turpeen 5 prosenttia. Kotimainen tuotanto kattoi 77 prosenttia kulutuksesta. Tuonnin kohdalla fossiilisten osuus vaihtelee tuontimaan mukaan.

Sähköauton etu ei perustu pelkkään pakoputken puuttu­miseen. Sähköauto myös käyttää erittäin paljon vähemmän energiaa kuin polttomoottorilla varustettu auto. Sähkömoottorin hyötysuhde on moninkertainen polttomoottoriin nähden ja vääntöalue niin laaja, ettei välitystä eri nopeuksille muuttavaa vaihteistoa tarvita. Pisteenä i:n päälle on kyky muuttaa liike-energia takaisin sähköksi jarruttaessa. Liike-energiaa ei pysty nyt eikä tulevaisuudessa muuttamaan takaisin bensiiniksi tai dieseliksi.

Litra bensiiniä sisältää 9,1 kWh energiaa, eli auto, joka kuluttaa 7 litraa sadalla kilometrillä käyttää noin 64 kWh sadan kilometrin matkalla. Vastaavalla suorituskyvyllä varustettu sähköauto kuluttaa noin 15 kWh samalla matkalla.

Sähköautoa voi ajaa hyvällä omallatunnolla, vaikka osa sähköstä tulisikin fossiilisista lähteistä. Sähköauton poltto­aineen jakelu on myös vihreämpää, koska se kulkee mukavasti elektroneina sähköjohdoissa eikä rekoissa pitkin maanteitä. Sähköauton voi ”tankata” kotona yön yli, jolloin latausnopeuden ei tarvitse olla suuri.

Akkutekniikka kehittyy jatkuvasti, eikä varmuudella edes tiedetä mitä tekniikkaa käytetään sinä päivänä, kun sähköautoista tulee valtavirtaa. Suomalaisautojen romutusikä on keskimäärin 21 vuotta, joten ihan nopeasti tämä muutos ei tapahdu, vaikka hallitus pienen alennuksen auton veroon antaisikin.

Esimerkiksi halvemman pään 35 000 euron sähköauton hinnassa on alv:tä ja autoveroa yli 7 000 euroa, joten ei se parin tonnin alennus nyt Suomen valtiota varsinaisesti köyhdytä.

Anders Weckström

Loviisa