Kulutuksen oravanpyörä

Vielä 1960-luvulla ruokaan meni puolet käytettävistä tuloista. Nyt ruokaan menee vain noin 12 prosenttia, paljon vähemmän kuin harrastuksiin ja huveihin.

Ruualla on omat hiilinielunsa, kun taas lopulla 88 prosentin kulutuksella niitä ei ole. Se menee asumiseen, elämiseen, olemiseen, kulutukseen ilman tarvetta. Osaltaan tähän kulutuksen kasvuun vaikuttavat muoti-ilmiöt lähes kaikilla elämän alueilla. Uusi puku Linnan juhliin, uusi automalli juuri sinua varten, uusi televisiomalli, mainosmiehet ovat tehneet ihmisten tarpeiden kasvatuksen taiteeksi.

Suomen väestöstä 30 prosenttia asuu pääkaupunkiseudulla. Koska siellä ovat suurimmat varallisuudet ja tulot, on myös kulutus suurempaa. Köyhä ostaa vain, mitä ilman ei voi elää. Normaalituloinen vain sitä, mitä tarvitsee.

Maailmalla on pitkään eletty jatkuvan kasvun dilemmassa. Se vaatii kasvavan kulutuksen, sillä mitään ei tuoteta, ellei sitä kulutettaisi. Kaikille on tuttu ekonomisten sanonta: kasvu on kulutuksen varassa. Tästä koronataantumasta johtuneesta lamasta selvittiin ekonomistin sanoilla: Kansa lähti kuluttamaan. Ellei ole kasvua, tulee lama.

Tämä on oravanpyörä, josta ei selvitä ilman suurta katastrofia. Mikä se on ja milloin on arvoitus. Maailman väestön kasvu Aasiassa ja Afrikassa ja aavikoituminen lisäävät ruuan puutetta. Elintason kasvu köyhissä maissa lisää kulutusta.

Voi olla, että maailmanlaajuinen nälänhätä vielä lopettaa tämän oravanpyörän. Nälkään ei ole muuta lääkettä kuin ruoka, ja jos sitä ei ole, seuraa katastrofi – kuolema.

Iisakki Kuusisto

eläinlääkäri

Kiuruvesi